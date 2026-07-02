CALHOUN, Georgia, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen von Mohawk Industries (NYSE: MHK) für das zweite Quartal 2026 am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, lädt das Unternehmen zur Live-Telefonkonferenz ein. Diese findet am Freitag, dem 31. Juli 2026, um 11:00 Uhr ET statt.

Was: Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen des zweiten Quartals 2026 von Mohawk Industries Wann: 31. Juli 2026 11:00 Uhr (Eastern Time) Wo: https://www.mohawkind.com Wählen Sie die Registerkarte "Investors" aus Wie: Live-Übertragung im Internet - Melden Sie sich unter ir.mohawkind.com/investor-overview an Melden Sie sich für die Telefonkonferenz unter https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c an Live-Telefonkonferenz: Wählen Sie 1-833-630-1962 (USA/Kanada) Wählen Sie +1-412-317-1843 (International)

Für diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht teilnehmen können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Rufen Sie dazu bitte die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) an und geben Sie den Zugangscode für die Aufzeichnung 9372095 ein. Die Telefonkonferenz wird archiviert und steht ein Jahr lang unter der Registerkarte "Investoren" auf mohawkind.com zur Wiedergabe bereit.

ÜBER MOHAWK

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsstrukturen von Mohawk verschaffen dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridböden. Dank branchenführender Innovationen verfügen die Designs und Leistungsmerkmale von Mohawks Kollektionen über einzigartige Eigenschaften, die sie deutlich von vergleichbaren Produkten abheben. Damit werden sämtliche Anforderungen für Neubau- und Renovierungsprojekte im Wohn- und Gewerbebereich erfüllt. Zu den bekannten und renommierten Marken des Unternehmens zählen unter anderem American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Kontakt:

Mohawk Industries, Inc.

Joe Ahlersmeyer, CFA

Vice President - Finance & Investor Relations

joe_ahlersmeyer@mohawkind.com