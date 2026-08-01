CALHOUN, Georgia, Aug. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2026 einen Nettogewinn von 196 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie ("EPS") von 3,22 USD bekanntgegeben; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 223 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,67 USD. Der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2026 belief sich auf 3,0 Mrd. USD, was einem Anstieg von 6,8 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg von 5,0 % bei Bereinigung um die Anzahl der Tage und Wechselkurse im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2025 wies das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,8 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 147 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD aus; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 173 Mio. USD, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,77 USD.

Für das am 4. Juli 2026 endende Halbjahr beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie auf 313 Mio. USD bzw. 5,11 USD; der bereinigte Nettogewinn betrug 341 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie 5,56 USD. Der Nettoumsatz für die ersten sechs Monate des Jahres 2026 belief sich auf 5,7 Mrd. USD, was einem Anstieg von 7,4 % auf ausgewiesener Basis und einem Anstieg von 1,4 % auf bereinigter Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das am 28. Juni 2025 endende Halbjahr wies das Unternehmen einen Nettoumsatz von 5,3 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 219 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 3,49 USD aus; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 269 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie auf 4,29 USD.

Zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens im zweiten Quartal erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende und CEO Jeff Lorberbaum: "Unsere Ergebnisse in diesem Quartal haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen, da wir besser als unsere Märkte abgeschnitten haben." Unsere Geschäftsentwicklung profitierte von Absatzwachstum, Preisgestaltung und Produktmix. In allen unseren Regionen haben unsere Teams unsere Strategien erfolgreich umgesetzt und Chancen bei neuen und bestehenden Kunden genutzt. Wir haben erfolgreich neue Kollektionen eingeführt, die Produktpräsenz ausgeweitet und unser Sortiment verbessert. Im Berichtszeitraum profitierte das Absatzvolumen von der anfänglichen Bevorratung neuer Produkte sowie von einem begrenzten Lageraufbau bei einigen Kunden im Vorfeld der angekündigten Preiserhöhungen. Unser für das zweite Quartal ausgewiesener Gewinn je Aktie in Höhe von 3,22 USD und der bereinigte Gewinn je Aktie in Höhe von 3,67 USD enthielten einen positiven Effekt von etwa 0,63 USD aus Zollrückerstattungen, der in unserer Prognose für das zweite Quartal nicht berücksichtigt worden war. Diese Rückerstattungen entsprechen der Rückbuchung von Kosten, die wir aufgrund höherer Zölle getragen hatten. Im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms haben wir im Laufe des Quartals über 600.000 Aktien für rund 60 Mio USD erworben.

Unsere Prognose für das zweite Quartal hatte die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt berücksichtigt, doch die Marktbedingungen erwiesen sich als widerstandsfähiger, als wir erwartet hatten. Die Nachfrage im Wohnbereich blieb im Quartal verhalten, doch wir sind der Ansicht, dass wir den Markt übertroffen und in den meisten Regionen Marktanteile hinzugewonnen haben. Der gewerbliche Bereich entwickelte sich weiterhin besser als der Wohnbereich, und unser differenziertes Angebot verbesserte unseren Produktmix und unsere Margen. Der Markt für den Neubau von Wohnimmobilien steht weiterhin unter Druck, und der Verkauf bestehender Immobilien wird nach wie vor durch Probleme bei der Erschwinglichkeit beeinträchtigt. In diesem schwächeren Umfeld steuern wir proaktiv die beeinflussbaren Aspekte unseres Geschäfts, darunter die Optimierung unserer Vertriebsstrategien, die Preisgestaltung sowie operative Verbesserungen und die Steuerung unserer Lagerbestände und Kosten. Bei vielen unserer Produkte und in zahlreichen Regionen haben wir Preiserhöhungen vorgenommen, um den gestiegenen Kosten für Arbeitskräfte, Gemeinkosten, Material, Energie und Transport Rechnung zu tragen. In der zweiten Jahreshälfte werden sich diese höheren Inputkosten in den Lagerbeständen niederschlagen und unsere Margen belasten. Daher könnten in diesem Jahr weitere Preiserhöhungen erforderlich werden. Wir bringen innovative Produkte mit besonderen Merkmalen auf den Markt, um unseren Absatz und unseren Produktmix zu stärken. Unternehmensweit erzielen unsere Teams erhebliche Produktivitätssteigerungen, und unsere Ergebnisse profitieren von unseren früheren Umstrukturierungsmaßnahmen. Darüber hinaus haben wir neue Projekte ins Leben gerufen, die auf die Vereinfachung der Betriebsabläufe, die organisatorische Neuausrichtung, die Zusammenlegung von Lagern und die Kapazitätsoptimierung abzielen. Diese Maßnahmen werden unsere Kosten um rund 60 Millionen US-Dollar senken, wobei der Großteil der Projekte bis Ende 2027 abgeschlossen sein wird. Für diese Einsparungen werden Restrukturierungskosten und Investitionsausgaben in Höhe von etwa 50 Mio. USD anfallen."

Bei der Betrachtung der Ergebnisse des zweiten Quartals nach Segmenten stieg der Nettoumsatz im Segment "Global Ceramic" auf ausgewiesener Basis um 7,9 % bzw. bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 7,8 % bzw. auf bereinigter Basis 8,2 %, wobei Produktivitätssteigerungen sowie verbesserte Preise und ein verbesserter Produktmix durch höhere Inputkosten gegenüber dem Vorjahr teilweise aufgezehrt wurden.

Der Nettoumsatz im Segment "Flooring North America" stieg auf ausgewiesener Basis um 3,1 % und auf bereinigter Basis um 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 10,0 % bzw. auf bereinigter Basis 11,4 %. Dazu trugen ein positiver Zolleffekt und Produktivitätssteigerungen bei, die teilweise durch höhere Inputkosten aufgezehrt wurden.

Der Nettoumsatz im Segment "Flooring Rest of the World" stieg auf ausgewiesener Basis um 9,7 % bzw. bereinigt um die Anzahl der Versandtage und Wechselkurse um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die operative Marge des Segments betrug auf ausgewiesener Basis 9,8 % bzw. auf bereinigter Basis 12,0 %. Dazu trugen positive Preiseffekte gegenüber dem Vorjahr bei.

Am 11. Juni 2026 gab das Unternehmen einen Führungswechsel bekannt: Paul De Cock, President und Chief Operating Officer des Unternehmens, wurde mit Wirkung zum 30. September 2026 zum Chief Executive Officer ernannt und tritt damit die Nachfolge von Herrn Lorberbaum an. Herr Lorberbaum wird zu diesem Zeitpunkt als CEO zurücktreten und weiterhin den Vorsitz im Verwaltungsrat des Unternehmens bekleiden.

Mit Blick auf die Prognose von Mohawk erklärte Herr De Cock: "Für das dritte Quartal gehen wir davon aus, dass die Marktbedingungen im Bodenbelagssektor weiterhin herausfordernd bleiben werden." Weltweit befindet sich der Markt für den Wiederverkauf von Wohnimmobilien weiterhin nahe seinen Tiefständen der vergangenen Jahrzehnte, und der Neubau von Wohnimmobilien verläuft nach wie vor schleppend. Wir haben im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt, obwohl sich die Marktlage noch nicht verbessert hat. Wir gehen davon aus, dass sich der gewerbliche Bereich im dritten Quartal weiterhin besser entwickeln wird als der Wohnbereich, während unsere höherpreisigen Angebote unseren Produktmix weiter verbessern werden. Wir gehen davon aus, dass unser Umsatz gegenüber dem zweiten Quartal saisonbedingt zurückgehen wird, wobei die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen und Versandtagen unberücksichtigt bleiben. Angesichts unserer besseren Entwicklung im zweiten Quartal könnte sich dieser saisonale Trend stärker abzeichnen als in den vergangenen Jahren. Im dritten Quartal werden wir im Vergleich sowohl zum Vorjahr als auch zum zweiten Quartal 2026 einen zusätzlichen Versandtag haben. Im dritten Quartal werden wir höhere Inputkosten und weitere positive Effekte unserer Preiserhöhungen verzeichnen und unsere Produktivitätsmaßnahmen fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass die höheren Kosten bis ins vierte Quartal anhalten werden, und möglicherweise müssen wir weitere Preiserhöhungen vornehmen. Angesichts dieser Faktoren erwarten wir, dass unser bereinigter Gewinn je Aktie im dritten Quartal - ohne Berücksichtigung von Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen Aufwendungen - zwischen 2,50 und 2,60 USD liegen wird, einschließlich etwa 0,12 USD aus zusätzlichen Zollrückerstattungen, die wir bereits erhalten haben. "Ohne Berücksichtigung von Zollrückerstattungen sowie etwaigen Restrukturierungs- oder sonstigen einmaligen Aufwendungen sieht unser Ausblick eine Basis-Spanne für den Gewinn je Aktie von 2,38 bis 2,48 USD vor."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Mohawk Industries zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen entwickelt und nimmt in Nordamerika, Europa, Südamerika und Ozeanien eine führende Position ein. Die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebsaktivitäten von Mohawk verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Herstellung von Keramikfliesen sowie Teppich-, Laminat-, Holz-, Vinyl- und Hybridbodenbelägen. Dank seiner branchenführenden Innovationskraft bietet Mohawk Designs und Leistungsmerkmale, die seine Kollektionen am Markt differenzieren und sämtliche Anforderungen bei Renovierungen und Neubauten im Wohn- und Gewerbebereich erfüllen. Die Marken des Unternehmens zählen zu den bekanntesten und angesehensten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Mohawk Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex.

Bestimmte Aussagen in den unmittelbar vorangegangenen Absätzen, insbesondere solche, die sich auf die zukünftige Geschäftsentwicklung, die Geschäftsaussichten, das Wachstum und die Betriebsstrategien sowie ähnliche Themen beziehen, sowie solche, die die Begriffe "könnte", "sollte", "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" und "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der "Safe Harbor"-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den wesentlichen Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse von bisherigen Erfahrungen sowie unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder der Branchenlage; die Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-, Rohstoff- und sonstigen Vorleistungskosten; Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; steigende Energiekosten und Veränderungen im Energieangebot; Zeitpunkt und Umfang von Investitionsausgaben; Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen; die Identifizierung und Durchführung von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern überhaupt; die Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit; die Einführung neuer Produkte; die Rationalisierung von Geschäftsaktivitäten; Steuern und Steuerreformen; Produkt- und sonstige Haftungsansprüche; Rechtsstreitigkeiten; geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und in öffentlichen Bekanntmachungen beschrieben sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 31. Juli 2026, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-2nd-quarter-2026-earnings-call. Um per Telefon an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vorab unter https://dpregister.com/sreg/10209987/10448bdd21c , um eine individuelle persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können auch am Tag des Anrufs die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843 (international) wählen, um Unterstützung durch einen Mitarbeiter zu erhalten. Für diejenigen, die zur angegebenen Zeit nicht zuhören können, steht die Aufzeichnung der Telefonkonferenz bis zum 28. August 2026 zur Verfügung. Sie können diese abrufen, indem Sie die Nummer 1-855-669-9658 (USA/Kanada) oder 1-412-317-0088 (international) wählen und die Konferenz-ID 9372095 eingeben. Die Telefonkonferenz wird zudem archiviert und ist ein Jahr lang im Bereich "Investoren" auf mohawkind.com abrufbar.





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Cost of sales 2,196.3 2,087.7 4,283.1 4,030.2 Gross profit 795.1 714.4 1,437.0 1,297.7 Selling, general and administrative expenses 541.4 525.7 1,071.5 1,012.9 Operating income 253.7 188.7 365.5 284.8 Interest expense 4.8 5.2 7.1 11.6 Other (income) and expense, net 0.4 3.0 1.7 2.7 Earnings before income taxes 248.5 180.5 356.7 270.5 Income tax expense (benefit) 52.3 34.0 43.4 51.5 Net earnings including noncontrolling interests 196.2 146.5 313.3 219.0 Less: Net earnings attributable to noncontrolling interests 0.1 - 0.1 - Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. 196.1 146.5 313.2 219.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.23 2.35 5.13 3.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 60.7 62.3 61.0 62.5 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.22 2.34 5.11 3.49 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

Other Financial Information Three Months Ended Six months ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net cash provided by operating activities $ 316.5 206.3 426.6 210.0 Less: Capital expenditures 88.3 80.2 190.6 169.3 Free cash flow $ 228.2 126.1 236.0 40.7 Depreciation and amortization $ 159.3 155.6 341.1 306.0

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 849.6 856.1 Receivables, net 2,284.3 1,924.1 Inventories 2,585.6 2,661.7 Prepaid expenses and other current assets 554.4 525.2 Total current assets 6,273.9 5,967.1 Property, plant and equipment, net 4,603.6 4,772.0 Right of use operating lease assets 425.3 408.7 Goodwill 1,191.1 1,210.3 Intangible assets, net 792.4 813.2 Deferred income taxes and other non-current assets 536.9 516.0 Total assets $ 13,823.2 13,687.3 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 289.3 Accounts payable and accrued expenses 2,393.9 2,310.4 Current operating lease liabilities 120.0 122.4 Total current liabilities 3,275.3 2,722.1 Long-term debt, less current portion 1,155.1 1,741.2 Non-current operating lease liabilities 322.2 304.4 Deferred income taxes and other long-term liabilities 525.9 540.9 Total liabilities 5,278.5 5,308.6 Total stockholders' equity 8,544.7 8,378.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,823.2 13,687.3

Segment Information Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net sales: Global Ceramic $ 1,209.7 1,120.9 2,307.1 2,114.7 Flooring NA 976.1 946.8 1,856.1 1,809.2 Flooring ROW 805.6 734.4 1,556.9 1,404.0 Consolidated net sales $ 2,991.4 2,802.1 5,720.1 5,327.9 Operating income (loss): Global Ceramic $ 94.1 88.2 145.4 130.0 Flooring NA 97.8 52.5 101.5 61.8 Flooring ROW 78.7 65.8 149.2 124.5 Corporate and intersegment eliminations (16.9 ) (17.8 ) (30.5 ) (31.5 ) Consolidated operating income $ 253.7 188.7 365.6 284.8 Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 December 31, 2025 Assets: Global Ceramic $ 5,413.3 5,155.0 Flooring NA 3,822.5 3,832.6 Flooring ROW 4,005.2 3,989.2 Corporate and intersegment eliminations 582.2 710.5 Consolidated assets $ 13,823.2 13,687.3

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Six Months Ended (In millions, except per share data) July 4, 2026 June 28, 2025 July 4, 2026 June 28, 2025 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 196.1 146.5 313.2 219.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 76.6 55.7 Software implementation cost write-off - - - (0.4 ) Assets sale (2.6 ) - (2.6 ) - Legal settlements, reserves and fees - 4.9 0.1 5.5 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) (2.0 ) (0.1 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position 1.7 0.1 2.0 0.1 Other tax related items(1) - - (30.7 ) - Income tax effect of adjustments (9.2 ) (7.5 ) (16.0 ) (11.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 223.3 173.3 340.6 268.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 3.67 2.77 5.56 4.29 Weighted-average common shares outstanding - diluted 60.9 62.6 61.3 62.7

(1) A one-time U.S. tax benefit associated with a legal entity restructuring initiative and tax credits issued by the Brazilian government related to prior years.

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) July 4, 2026 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 761.4 Long-term debt, less current portion 1,155.1 Total debt 1,916.5 Less: Cash and cash equivalents 849.6 Net debt $ 1,066.9

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) September 27,

2025 December 31,

2025 April 4,

2026 July 4,

2026 July 4,

2026 Net earnings including noncontrolling interests $ 108.8 42.0 117.1 196.1 464.0 Interest expense 5.0 1.2 2.4 4.8 13.4 Income tax expense (benefit) 23.3 24.0 (8.9 ) 52.3 90.7 Depreciation and amortization(1) 170.3 176.3 181.8 159.3 687.7 EBITDA 307.4 243.5 292.4 412.5 1,255.8 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 30.7 25.6 7.6 29.0 92.9 Assets sale - (5.1 ) - (2.6 ) (7.7 ) Inventory capitalization - (6.2 ) - - (6.2 ) Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - 19.9 - - 19.9 Legal settlements, reserves and fees 21.6 23.8 0.1 - 45.5 Adjustments of indemnification asset (0.3 ) (0.3 ) (0.3 ) (1.7 ) (2.6 ) Adjusted EBITDA $ 359.4 301.2 299.8 437.2 1,397.6 Net debt to adjusted EBITDA 0.8

(1)Includes accelerated depreciation of $16.4 for Q3 2025, $25.9 for Q4 2025, $30.0 for Q1 2026, and $10.0 for Q2 2026.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Six Months Ended (In millions) July 4, 2026 July 4, 2026 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,991.4 5,720.1 Adjustment for constant shipping days 13.0 (130.0 ) Adjustment for constant exchange rates (61.1 ) (188.0 ) Adjusted net sales $ 2,943.3 5,402.1

Three Months Ended July 4, 2026 Global Ceramic Net sales $ 1,209.7 Adjustment for constant shipping days (2.4 ) Adjustment for constant exchange rates (35.3 ) Adjusted net sales $ 1,172.0 Flooring NA Net sales $ 976.1 Adjustment for constant shipping days 15.4 Adjusted net sales $ 991.5

Flooring ROW Net sales $ 805.6 Adjustment for constant exchange rates (25.8 ) Adjusted net sales $ 779.8

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Gross Profit $ 795.1 714.4 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 27.0 26.2 Asset sale (2.6 ) - Adjusted gross profit $ 819.5 740.6 Adjusted gross profit as a percent of net sales 27.4 % 26.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Selling, general and administrative expenses $ 541.4 525.7 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (12.0 ) (3.2 ) Legal settlements, reserves and fees - (4.9 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 529.4 517.6 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 17.7 % 18.5 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Mohawk Consolidated Operating income $ 253.7 188.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Asset sale (2.6 ) - Legal settlements, reserves and fees - 4.9 Adjusted operating income $ 290.1 223.0 Adjusted operating income as a percent of net sales 9.7 % 8.0 %

Global Ceramic Operating income $ 94.1 88.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.1 2.1 Adjusted segment operating income $ 99.2 90.3 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 8.2 % 8.1 %

Flooring NA Operating income $ 97.8 52.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 13.5 16.7 Adjusted segment operating income $ 111.3 69.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 11.4 % 7.3 %

Three Months Ended July 4, 2026 June 28, 2025 Flooring ROW Operating income $ 78.7 65.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.4 10.6 Asset sale (2.6 ) - Adjusted segment operating income $ 96.5 76.4 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.0 % 10.4 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (16.9 ) (17.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Legal settlements, reserves and fees - 4.9 Adjusted segment operating (loss) $ (16.9 ) (12.9 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Earnings before income taxes $ 248.5 180.5 Net earnings attributable to noncontrolling interests - - Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 39.0 29.4 Assets sale (2.6 ) - Legal settlements, reserves and fees - 4.9 Adjustments of indemnification asset (1.7 ) (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 283.2 214.7

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) July 4, 2026 June 28, 2025 Income tax expense (benefit) $ 52.3 34.0 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position (1.7 ) (0.1 ) Income tax effect of adjusting items 9.2 7.5 Adjusted income tax expense $ 59.8 41.4 Adjusted income tax expense to adjusted earnings before income taxes 21.1 % 19.3 %



Darstellung gemäß US-GAAP und Non-GAAP

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen, mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören: Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.