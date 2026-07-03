XRP News enthüllt die einzige Krypto-ETF-Kategorie mit Zuflüssen und was das bedeutet

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Die XRP News im Juli 2026 liefern eine Zahl, die den gesamten Kryptomarkt in ein neues Licht rückt. Während Bitcoin-ETFs im Juni einen Rekordabfluss von 4,5 Milliarden Dollar hinnehmen mussten und Ethereum-ETFs 529 Millionen Dollar verloren, war XRP die einzige Krypto-ETF-Kategorie mit positiven Nettozuflüssen. Die 59,46 Millionen Dollar, die in XRP-Fonds flossen, markieren den dritten Monat in Folge mit positiver Bilanz. Diese Divergenz zwischen XRP und dem Rest des Marktes erzählt eine Geschichte, die über einzelne Token hinausgeht. Der Token selbst notiert bei 1,04 Dollar und hat im Juni rund 20 Prozent verloren, was die Frage aufwirft, warum institutionelles Geld gegen den Trend fließt. Dieser Artikel ordnet die XRP News ein, analysiert die Bedeutung der ETF-Daten und zeigt, wo ähnliche Überzeugungsmuster in anderen Bereichen des Marktes entstehen. Die XRP News dieses Monats könnten rückblickend als Wendepunkt gelten.

XRP News im Detail und warum institutionelle Zuflüsse dem Juni-Blutbad trotzen

XRP-Spot-ETFs verzeichneten laut BeInCrypto im Juni Nettozuflüsse von 59,46 Millionen Dollar, während jede andere große Krypto-ETF-Kategorie Abflüsse verbuchte. Bitcoin-ETFs verloren 4,5 Milliarden Dollar, Ethereum-ETFs 529 Millionen Dollar und Solana-ETFs 786.000 Dollar im gleichen Zeitraum, was XRP zum einzigen Lichtblick im gesamten ETF-Markt macht. Die Zuflüsse setzten eine Serie von acht aufeinanderfolgenden Wochen fort, und die kumulativen Nettozuflüsse seit dem Start im November 2025 übersteigen laut CoinDesk 1,47 Milliarden Dollar. Diese institutionelle Nachfrage spiegelt sich nicht im Kurs wider, was historisch betrachtet auf eine Akkumulationsphase hindeutet.

Der Token hielt trotz eines wöchentlichen Rückgangs von 5,4 Prozent über seiner Unterstützung bei 1,00 Dollar. Die täglichen aktiven Adressen stiegen laut CoinPedia zwischen dem 14. und 27. Juni um 72 Prozent von 23.000 auf fast 39.500, ein Signal für wachsende Netzwerkbeteiligung. Gleichzeitig sank der Futures-Hebel deutlich, was die spekulative Volatilität reduziert und eine gesündere Marktstruktur für mögliche Aufwärtsbewegungen schafft. Der CLARITY Act, der XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen würde, wurde auf frühestens Ende Juli verschoben, nachdem der Senat am 29. Juni in die Pause ging.

Die XRP News dieses Monats zeichnen ein Bild, in dem die Kapitalflussdaten und der Kurs in entgegengesetzte Richtungen laufen, und diese Lücke schließt sich historisch gesehen immer, die Frage ist nur wann. Charttechnisch hält der Token die Unterstützung bei 1,00 Dollar, und ein Bruch über den Widerstand bei 1,18 Dollar würde die kurzfristige Struktur von bärisch auf neutral drehen. Analysten prognostizieren XRP zwischen 1,10 und 1,67 Dollar bis Jahresende, doch selbst eine Erholung auf 1,67 Dollar liefert nur 60 Prozent vom aktuellen Niveau, und Anleger mit höheren Renditeanforderungen suchen bereits nach Projekten in einem völlig anderen Stadium.

Pepeto sammelt Kapital nach dem gleichen Muster, das die XRP News zeigen

Die XRP News beweisen, dass institutionelle Anleger in diesem Markt weiterhin kaufen, und genau dieses Überzeugungsmuster bildet sich parallel in einem Presale ab, den die breite Öffentlichkeit noch nicht auf dem Radar hat. Pepeto ist der Ort, an dem sich dieses Muster gerade verdichtet.

Pepeto bildet das Fundament einer vollständigen Börse, die vom Mitgründer aufgebaut wurde, der den Original-Pepe-Coin vom Start auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar brachte, ohne ein einziges Produkt und mit derselben Tokenanzahl von 420 Billionen. Das Erreichen des früheren Pepe-Preises vom aktuellen Presale-Niveau aus entspricht einem Vielfachen von 150, und der Mitgründer hat diesen Weg bereits einmal bewiesen.

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token während eines Monats, in dem der Markt die Ausgänge suchte, und Wallets, die während einer Panik in ein bevorstehendes Listing investieren, sind historisch gesehen diejenigen, die am Ende profitieren.

Die Cross-Chain-Bridge wickelt Transfers zwischen Netzwerken ohne Gebühren ab, und der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein Käufer sich festlegt. Der Scanner meldet Schwachstellen, die sonst verborgen blieben, bis das Kapital bereits gebunden ist. SolidProof hat die gesamte Vertragsarchitektur vor dem Start geprüft und als sicher bestätigt. Diese Werkzeuge geben Pepeto einen Vorteil, den reine Meme-Coins nicht bieten.

Analysten sehen mögliche Gewinne in der Größenordnung eines Vielfachen, sobald der öffentliche Handel beginnt, weil die Mathematik überprüfbar ist, gleiche Tokenanzahl, gleicher Gründer, und diesmal eine funktionierende Börse hinter jedem Token. Die Zuflüsse dieser Woche beweisen, dass großes Kapital während der Angst weiterhin in den Kryptomarkt fließt, und Pepeto ist der Ort, an dem sich dieser Kapitalfluss zum günstigsten Preis aufbaut, bevor das Listing den Presale-Preis dauerhaft ersetzt.

Fazit

Die XRP News zeigen, dass Institutionen diesen Markt weiterhin kaufen, was bedeutet, dass die kursdrückende Angst vorübergehend ist und die Erholung eine Frage der Zeit bleibt. Pepeto gibt dieser Erholung einen konkreten Einstiegspunkt mit über 10 Millionen Dollar und einem bevorstehenden Binance-Listing, und der heute verfügbare Preis wird morgen nicht mehr existieren. Jeder, der früh im Kryptomarkt Vermögen aufbaute, traf eine Entscheidung, die zählte, und genau diese Entscheidung steht jetzt offen. Die Pepeto-Presale-Seite zeigt, dass der Presale geöffnet bleibt, und wer in diesem Zyklus über Pepeto einsteigt, sichert die Position vor dem Listing.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was bedeuten die aktuellen XRP News für Token-Inhaber?

Die aktuellen XRP News zeigen, dass XRP-ETFs im Juni 59,46 Millionen Dollar an Zuflüssen anzogen, während alle anderen Krypto-ETFs Abflüsse verbuchten, was auf institutionelles Vertrauen in den Token über 1,00 Dollar hindeutet. Die täglichen aktiven Adressen stiegen im Juni um 72 Prozent, was auf wachsende Netzwerkbeteiligung trotz des schwachen Kurses hindeutet.

Ist Pepeto während dieses XRP-News-Zyklus eine Überlegung wert?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital eingesammelt, während ein Binance-Listing bevorsteht, das den aktuellen Einstiegspreis dauerhaft ersetzen wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt weiterhin frühe Einstiegspreise vom Mitgründer des Original-Pepe-Coins, der diesen auf 11 Milliarden Dollar brachte.