Die Stadtwerke Tübingen und ihre Tochter TüBus planen eine größtenteils elektrische Busflotte bis Ende 2028. Für die Errichtung der notwendigen Ladeinfrastruktur hat das Land Baden-Württemberg einen Förderbescheid von rund 22,4 Millionen Euro an TüBus übergeben. In einigen anderen Städten, wie Ulm, Freiburg, Köln, Hamburg oder Berlin, sind Pantographen-Busse schon seit Längerem im Einsatz. Seit 2025 fahren auch in Tübingen die ersten Elektrobusse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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