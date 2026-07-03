Lucid hat im zweiten Quartal 2026 insgesamt 3.953 Elektroautos ausgeliefert und 4.774 Fahrzeuge produziert. Parallel stellt der US-Hersteller unter dem neuen CEO Silvio Napoli seine Führungsstruktur neu auf, um Entscheidungswege zu verkürzen und operativ schneller zu werden. Lucid hat seinen Lagerbestand im zweiten Quartal weiter vergrößert. Denn 3.953 ausgelieferte E-Autos stehen 4.774 Fahrzeuge produzierten Stromern gegenüber. Im ersten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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