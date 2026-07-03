Der Mona L03, das erste SUV der Xpeng-Submarke Mona, ist in China ab sofort im Vorverkauf bestellbar. Den Launch des Modells wird Xpeng am 16. Juli feiern - aber nicht in China, sondern in München. Die Botschaft: Der Mona L03 ist ein Stromer für die globalen Märkte. Der Mona L03 ist nach der Limousine M03 das zweite Modell der Xpeng-Submarke. Das Kompakt-SUV wird - zumindest in China - als rein elektrische Variante oder als Range-Extender-Modell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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