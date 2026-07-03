China schafft zum 1. Januar 2027 die jährliche Kfz-Steuerbefreiung für Plug-in-Hybride, Range-Extender-Fahrzeuge sowie mehrere elektrifizierte Nutzfahrzeugklassen ab. BEV-Pkw bleiben dagegen weiterhin steuerfrei, da sie nach chinesischem Recht nicht unter die hubraumbasierte Fahrzeugsteuer fallen. Wie unter anderem das chinesische Branchenportal CnEVPost berichtet, haben das Finanzministerium, die Steuerbehörde und das Ministerium für Industrie und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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