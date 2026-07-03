Im Juni wurden in Deutschland 84.057 Elektroautos neu zugelassen und damit so viele wie seit fast drei Jahren nicht mehr. Der BEV-Anteil kletterte auf 28,4 Prozent. Damit steht auch die Halbjahresbilanz: 368.006 neue E-Autos von Januar bis Juni - fast so viele wie im gesamten Jahr 2024. Gegenüber den 59.969 Batterie-elektrischen Pkw im Mai entspricht das einem Anstieg um 40,2 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2025, als 47.163 Elektroautos neu zugelassen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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