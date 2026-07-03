Die kanadische Großbank RBC hat ihr Kursziel für Siemens Energy von 200 € auf 210 € angehoben. Das Rating bleibt bei "Outperform". Für Aktionäre ist das ein klares Signal, denn die Analysten sehen die Aktie weiterhin auf Kurs. Entspannung im Nahen Osten als Rückenwind RBC-Analyst Mark Fielding hat sich am 03.07.2026 ausführlich mit dem europäischen Industriesektor befasst. Seine Kernthese: Die Erholung der Branche steht noch ganz am Anfang. Und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de