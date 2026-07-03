Versorgeraktien schieben sich nach vorne. Der Stoxx Europe 600 Utilities kletterte heute bis an die Chartmarke von 570 Punkten, das ist das höchste Niveau seit Mai. Treiber dahinter ist ein nachlassender Zinserhöhungsdruck in den USA nach dem Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag. Zinssensitiv und Dividendenstark Der Versorgersektor reagiert besonders empfindlich auf Zinserwartungen. Das Geschäftsmodell ist kapitalintensiv, steigende Zinsen verteuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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