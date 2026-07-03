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Spot-HYPE-ETFs zogen am 30. Juni 111 Millionen Dollar an Zuflüssen an, während Bitcoin-ETFs ihren schlimmsten Monat in der Geschichte mit 4,5 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten. Diese Hyperliquid News zeigt genau, wohin institutionelles Kapital fließt, wenn der breitere Markt unter Druck steht. Multicoin Capital veröffentlichte eine Bewertung mit einem Kursziel von 319 Dollar für HYPE bis 2028, während Arthur Hayes 150 Dollar bis August 2026 anpeilt. Das kumulierte Protokolleinkommen von Hyperliquid überschritt am 30. Juni die Marke von einer Milliarde Dollar mit einer annualisierten Run-Rate von rund 840 Millionen Dollar. HYPE handelt am 3. Juli bei 66 Dollar, rund 14 Prozent unter dem Allzeithoch von 76,85 Dollar vom 16. Juni. TradingView integrierte am 2. Juli Hyperliquid-Daten für Millionen von Charttechnikern. Doch ein Token-Unlock am 6. Juli setzt 9,92 Millionen HYPE frei. Die Frage für Investoren bleibt, ob HYPE bei 66 Dollar noch die Renditen liefern kann, die ein Portfolio verändern. Dieser Artikel analysiert die ETF-Dynamik, die Umsatzmeilensteine und einen Presale-Einstieg, der eine andere Rechnung aufmacht.

Hyperliquid News: ETF-Zuflüsse und die Milliarden-Dollar-Umsatzmarke

Das kumulierte Protokolleinkommen von Hyperliquid überschritt eine Milliarde Dollar mit einer annualisierten Run-Rate von etwa 840 Millionen Dollar laut CoinMarketCap. Spot-HYPE-ETFs verzeichneten am 30. Juni 111 Millionen Dollar an Netto-Zuflüssen, genau an dem Tag, an dem Bitcoin-ETFs ihren schlimmsten Monat der Geschichte abschlossen. Multicoin Capital veröffentlichte am 25. Juni ein HYPE-Kursziel von 319 Dollar bis 2028 und bezeichnete die Plattform als Börse für alles. Drei US-Spot-HYPE-ETFs sammelten seit Mai über 172 Millionen Dollar an Netto-Zuflüssen. Diese Hyperliquid News unterstreicht, dass institutionelles Kapital gezielt in gebührengenerierende Protokolle fließt statt in spekulative Altcoins.

HYPE handelt am 3. Juli bei rund 66 Dollar mit einem Allzeithoch von 76,85 Dollar vom 16. Juni laut Coinbase. Am 2. Juli integrierte TradingView Hyperliquid-Daten und machte On-Chain-Märkte für Millionen von Händlern zugänglich. Hyperliquid kontrolliert über 59 Prozent des dezentralen Perpetual-Futures-Volumens und verarbeitet rund 200.000 Transaktionen pro Sekunde. Arthur Hayes setzte ein Kursziel von 150 Dollar bis August 2026 und nannte den Token-Buyback das stärkste Modell im gesamten Kryptomarkt. Fast alle Handelsgebühren fließen in HYPE-Rückkäufe, ein Mechanismus, der bisher über 40 Millionen Token aus dem Umlauf entfernt hat.

Ein Token-Unlock am 6. Juli setzt 9,92 Millionen HYPE im Wert von rund 645 Millionen Dollar frei, etwa 1 Prozent des Gesamtangebots. Cryptopolitan prognostiziert ein HYPE-Hoch von 79,81 Dollar bis Ende 2026. Die Widerstandsmarke liegt beim Allzeithoch von 76 Dollar. Selbst Multicoin als aggressivster Analyst bietet mit 319 Dollar nur 400 Prozent Aufstieg. Die Hyperliquid News zeigt starke Fundamentaldaten, doch 400 Prozent Potenzial bei einer Marktkapitalisierung von 16,7 Milliarden Dollar sind kaum die Kategorie für den nächsten großen Sprung. Während HYPE auf einem hohen Niveau konsolidiert, eröffnet eine andere Ecke des Marktes Einstiege, die keine Milliarden-Bewertung mitschleppen.

Pepeto: Der Presale-Einstieg, den keine Milliarden-Bewertung bremst

Während HYPE eine Marktkapitalisierung von über 16 Milliarden Dollar trägt, zieht ein Presale Kapital von Käufern an, die Renditen wollen, die kein Large Cap bieten kann. Die Hyperliquid News unterstreicht das Wachstum eines etablierten Protokolls, doch der Abstand zwischen dem heutigen HYPE-Preis und dem eines Presale-Tokens schließt sich dauerhaft, wenn die Börsenlistung eintritt. Pepeto hat eine Handelsplattform aufgebaut, die vom Architekten entworfen wurde, der ein leeres Projekt mit dem ersten Pepe Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte. Das Projekt hat über 10 Millionen Dollar während extremer Marktangst eingesammelt.

Verglichen mit HYPE bei 66 Dollar pro Token liegt Pepeto bei 0,0000001871 Dollar. Diese Lücke schließt sich dauerhaft, sobald die Binance-Listung eintritt. Investoren, die früh einstiegen, sitzen auf Positionen mit einem Vervielfachungspotenzial, das Analysten für realistisch halten. Während die Hyperliquid News die Aufmerksamkeit auf einen Token lenkt, der sich bereits bewegt hat, fließt Kapital in Pepeto, weil der Presale noch bietet, was HYPE nicht mehr kann, einen Einstieg bevor der Markt den Preis festlegt.

Der Risikoscanner prüft jeden Vertrag vor dem Kauf. Er schützt Kapital vor schlechten Token, die Händlern jeden Tag im DeFi-Bereich Geld kosten. Die Brücke verbindet Blockchains ohne Kosten, damit Token frei bewegt werden können, ohne Wert an Gebühren zu verlieren. Vor dem Presale-Start unterzog SolidProof jeden Vertrag einer vollständigen Prüfung, was dem investierten Kapital eine Absicherung gibt, die viele Projekte in diesem Preissegment nicht vorweisen können. Ein ehemaliger Binance-Experte betreibt die Plattform auf institutionellem Niveau.

Mit steigender Nachfrage und einer Listung am Horizont verschwindet der heute verfügbare Einstieg. Wallets, die jetzt drin sind, profitieren, wenn der Handel auf Pepeto live geht. Das Zeitfenster bleibt offen, solange der Presale läuft, und jede Stunde bringt es näher an den Punkt, an dem der Marktpreis den Presale-Preis ersetzt.

Fazit

Die Hyperliquid News zeigt echtes Wachstum, gestützt auf eine Milliarde Dollar Umsatz und ETF-Nachfrage. Doch Wachstum von 66 auf 319 Dollar ist eine andere Kategorie als der Sprung von einem Bruchteil eines Cents zu einem gelisteten Token. Pepeto ist die eine Entscheidung, die Wallets, die gehandelt haben, von allen anderen trennt. Der heute verfügbare Einstieg verschwindet, wenn die Binance-Listung einen neuen Boden festlegt. Jeder frühe Käufer traf eine Wahl, heute zu handeln statt morgen zurückzukommen. Die einzige Frage ist, ob dies der Tag wird, der alles verändert hat.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was ist die aktuelle Hyperliquid News für Juli 2026?

Das Protokolleinkommen überschritt eine Milliarde Dollar, HYPE-ETFs zogen 111 Millionen Dollar an einem einzigen Tag an, und TradingView integrierte am 2. Juli Hyperliquid-Daten. Ein Token-Unlock am 6. Juli setzt rund 645 Millionen Dollar an HYPE frei.

Warum wählen Händler Pepeto gegenüber Large Caps?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar während extremer Marktangst eingesammelt, eine SolidProof-Prüfung sichert jeden Vertrag ab, und die Binance-Listung rückt näher. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist der Presale-Einstieg verfügbar, der ein Vervielfachungspotenzial bietet, das die Hyperliquid News mit 400 Prozent Aufstieg nicht erreichen kann.