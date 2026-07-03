EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Hannover, 3. Juli 2026. In Reaktion auf aktuelle Medienberichterstattung erklärt die Continental AG, dass sie sich kurz vor Abschluss eines Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds befindet.
Vorstand und Aufsichtsrat der Continental AG haben dem Abschluss eines Kaufvertrages auf Basis einer Unternehmensbewertung von 4 Milliarden Euro zuzüglich möglicher erfolgsabhängiger Komponenten in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren zugestimmt.
Eine bindende Vereinbarung über den Verkauf ist aktuell noch nicht geschlossen worden.
Kontakt:
Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Continental AG
|Continental-Plaza 1
|30175 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 938-13650
|Fax:
|+49 (0)511 938-1080
|E-Mail:
|ir@conti.de
|Internet:
|www.Continental.com
|ISIN:
|DE0005439004
|WKN:
|543900
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX
|EQS News ID:
|2360100
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