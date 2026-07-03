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Nur 57.000 neue Stellen hat die US-Wirtschaft im Juni geschaffen, weit unter den Erwartungen, und die Krypto News am 3. Juli 2026 drehen sich um die Frage, was das für die Fed und die Märkte bedeutet. Bitcoin kletterte auf über 61.600 Dollar und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit zwei Wochen. Am Vortag hatte Fed-Chef Kevin Warsh beim EZB-Forum in Sintra erklärt, dass die Inflationsrisiken gesunken seien, und innerhalb von 90 Minuten kehrte Bitcoin über die 60.000-Dollar-Marke zurück. Die schwachen Arbeitsmarktdaten verstärken nun die Erwartung, dass Zinserhöhungen in diesem Sommer unwahrscheinlicher werden. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 2. Juli Zuflüsse von 221 Millionen Dollar und beendeten damit eine schmerzhafte zehntägige Abflussserie. Ethereum stieg um fast 10 Prozent innerhalb einer Woche, und Solana legte 19 Prozent zu. Dieser Artikel analysiert die wichtigsten Krypto News der Woche und was sie für den weiteren Marktverlauf bedeuten. Er untersucht auch, warum ein Presale in dieser Marktphase besondere Aufmerksamkeit verdient.

Krypto News: Fed-Wende und Arbeitsmarktdaten bewegen den gesamten Markt

Fed-Chef Kevin Warsh erklärte beim EZB-Forum in Sintra am 1. Juli, dass die Inflationsrisiken gesunken seien, und löste damit eine scharfe Krypto-Erholung aus, wie CoinDesk berichtete. Bitcoin stieg auf über 60.000 Dollar, während Solana 5,8 Prozent und Ethereum 3,8 Prozent zulegten. Die Bewegung kam, nachdem Bitcoin im Juni auf ein 21-Monats-Tief von 58.188 Dollar gefallen war. Am 2. Juli kletterte Bitcoin weiter auf 61.297 Dollar, als die Warsh-Kommentare den Markt weiter stützten. Der Krypto News Zyklus deutet nun darauf hin, dass die zweite Jahreshälfte 2026 ganz anders aussehen könnte als die erste.

Am 3. Juli veröffentlichte das Bureau of Labor Statistics die Juni-Arbeitsmarktdaten, die mit nur 57.000 neuen Stellen deutlich unter den Erwartungen lagen, wie CoinDesk meldete. Diese schwachen Zahlen könnten die Markterwartung einer Zinserhöhung im Sommer oder Frühherbst deutlich abschwächen. Bitcoin reagierte mit einem weiteren Anstieg auf über 61.600 Dollar. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 2. Juli Zuflüsse von 221 Millionen Dollar und beendeten damit eine zehntägige Abflussserie, den stärksten Zuflusstag seit zwei Monaten. Metaplanet kaufte weitere 2.823 BTC und erhöhte seinen Bestand auf 43.000 Bitcoin.

BNB notiert bei rund 558 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von über 75 Milliarden Dollar. Der Token profitiert von vierteljährlichen Burns, die das Angebot reduzieren, und dem Start des ersten US-Spot-ETF durch VanEck an der Nasdaq. Doch BNB bei 558 Dollar, das 700 Dollar anvisiert, liefert einen Gewinn von rund 25 Prozent. XRP notiert bei 1,10 Dollar nach einem Plus von 5,6 Prozent durch den Warsh-Aufschwung. Der Token liegt 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar, und selbst die optimistischste Prognose sieht 2 bis 3 Dollar bis Jahresende.

Pepeto: Das Netzwerk, das während der Marktpanik wächst

Der Aufschwung bestätigte, worauf Whale-Wallets bereits gesetzt hatten: Angst erzeugt die günstigsten Einstiege, und die Krypto News, die auf eine Lockerung hindeuten, bedeuten, dass diese Einstiege nicht lange günstig bleiben werden. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar von einer Community gesammelt, die in genau der Phase investierte, in der Bitcoin 30 Prozent seines Wertes verlor, und dieses Kapitalvolumen während einer Panikphase ist der stärkste Beweis für die Überzeugung, den der Presale bisher gezeigt hat.

Das Netzwerk schließt die Lücke, die Meme-Coin-Halter daran hindert, ihre Positionen sicher auszubauen. Der Risikoscanner überprüft Vertragscode und liefert eine klare Bewertung, bevor Kapital investiert wird, sodass Käufer sehen, was sie eingehen, statt zu raten. PepetoSwap eröffnet gebührenfreien Handel bei gelisteten Paaren, was bedeutet, dass Halter bei jedem Tausch jeden Token behalten, anstatt einen Anteil an Handelskosten zu verlieren. Das Projekt verfügt über ein Angebot von 420 Billionen Token bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token, identisch mit dem Angebot, das der ursprüngliche Pepe-Token auf seinem Weg zu 7 Milliarden Dollar Marktwert nutzte, ohne jegliche Handelsprodukte.

Derselbe Gründer, der Pepe erschuf, leitet dieses Projekt, und SolidProof hat das vollständige Audit abgeschlossen, bevor ein einziger Dollar in den Presale floss, wobei die gesamte Codebasis vor der Öffnung für Investoren geprüft und verifiziert wurde. Unabhängige Einschätzungen sehen angesichts der bevorstehenden Börsennotierung erhebliches Vervielfachungspotenzial. Die Börsennotierung ist der Moment, in dem jedes Wallet, das während der Angstphase einstieg, die Ergebnisse sieht, und jedes Wallet, das die Krypto News las und wartete, beginnt, den Aufpreis für dieselben Token zu zahlen.

Fazit

Der vergangene Zyklus machte diejenigen wohlhabend, die zuerst handelten, und wer immer noch das Bedauern in sich trägt, frühere Einstiege verpasst zu haben, blickt auf die deutlichste zweite Chance. Pepeto, mit dem Schöpfer eines Meme-Coins, der einst 7 Milliarden Dollar erreichte, und einer bevorstehenden Börsennotierung, bietet die Möglichkeit, diesen Vermögensaufbau zu wiederholen, aber nur für die Wallets, die handeln, solange der Presale offen ist. Die Krypto News haben sich heute ins Positive gedreht, und der Presale-Preis hat sich noch nicht bewegt, doch das Listing wird die Lücke endgültig schließen. Auf pepetocoin.com steigen die Wallets ein, die kein weiteres Bedauern durch einen verpassten Zyklus tragen wollen.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Krypto News haben den Markt am 1. Juli bewegt?

Die wichtigste Krypto News am 1. Juli war die Erklärung von Fed-Chef Warsh beim EZB-Forum, dass die Inflationsrisiken gesunken seien, was Bitcoin über 60.000 Dollar trieb und dem gesamten Kryptomarkt rund 50 Milliarden Dollar an Marktwert hinzufügte.

Warum bewegen sich Wallets in den Pepeto-Presale?

Der Presale-Preis hat sich trotz der positiven Marktsignale noch nicht verändert, was Käufern denselben Einstieg bietet, den Whale-Wallets während der Panikphase nutzten. Weitere Details zur bevorstehenden Börsennotierung finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.