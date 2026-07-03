In diesem Interview spricht Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Christian W. Röhl (Scalable Capital) über die Rolle von Börsengängen für den Gesamtmarkt. Gemeinsam analysieren sie, warum große IPOs häufig in Phasen hoher Bewertungen stattfinden und ob Börsengänge von Unternehmen wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic ein Warnsignal für den Aktienmarkt sein könnten. Außerdem geht es um den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärmarkt, den Kapitalbedarf neuer Unternehmen und die Frage, ob IPOs tatsächlich einen Wendepunkt im Börsenzyklus markieren können. Ein spannender Einblick für alle, die verstehen möchten, welche Auswirkungen große Börsengänge auf den Gesamtmarkt und das eigene Depot haben können.
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