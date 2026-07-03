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03.07.26 | 09:50
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Dow Jones News
03.07.2026 19:57 Uhr
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PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Wechsel im Aktionärskreis

DJ PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Wechsel im Aktionärskreis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

DEVARIS SE: Wechsel im Aktionärskreis

Frankfurt am Main (pta000/03.07.2026/19:25 UTC+2)

Frankfurt am Main, 03. Juli 2026: Der Geschäftsführende Direktor der DEVARIS SE (ISIN: DE000A41EC29) wurde soeben darüber informiert, dass der bisherige Großaktionär seine Mehrheitsbeteiligung an der DEVARIS SE an die Readcrest Capital AG mit Sitz in Hamburg/Deutschland verkauft hat.

Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Wirkung zum Ende der nächsten Hauptversammlung angekündigt. Darüber hinaus wird der derzeitige Geschäftsführende Direktor sein Amt zum Ende der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung stellen.

Kontakt: DEVARIS SE E-Mail: info@devaris.se

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DEVARIS SE 
           Taunustor 1 
           60310 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@devaris.se 
Website:       www.devaris.se 
ISIN(s):       DE000A41EC29 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783099500585 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 13:25 ET (17:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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