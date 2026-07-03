DJ PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Wechsel im Aktionärskreis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition

DEVARIS SE: Wechsel im Aktionärskreis

Frankfurt am Main (pta000/03.07.2026/19:25 UTC+2)

Frankfurt am Main, 03. Juli 2026: Der Geschäftsführende Direktor der DEVARIS SE (ISIN: DE000A41EC29) wurde soeben darüber informiert, dass der bisherige Großaktionär seine Mehrheitsbeteiligung an der DEVARIS SE an die Readcrest Capital AG mit Sitz in Hamburg/Deutschland verkauft hat.

Im Zusammenhang mit dem o.g. Wechsel des Großaktionärs hat der Verwaltungsrat seinen Rücktritt mit Wirkung zum Ende der nächsten Hauptversammlung angekündigt. Darüber hinaus wird der derzeitige Geschäftsführende Direktor sein Amt zum Ende der nächsten Hauptversammlung zur Verfügung stellen.

Kontakt: DEVARIS SE E-Mail: info@devaris.se

(Ende)

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Aussender: DEVARIS SE Taunustor 1 60310 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@devaris.se Website: www.devaris.se ISIN(s): DE000A41EC29 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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July 03, 2026 13:25 ET (17:25 GMT)