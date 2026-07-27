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WKN: A41EC2 | ISIN: DE000A41EC29 | Ticker-Symbol: LP5
Stuttgart
27.07.26 | 15:05
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Dow Jones News
27.07.2026 14:03 Uhr
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PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Ergebnis der ordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Ergebnis der ordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

DEVARIS SE: Ergebnis der ordentlichen Hauptversammlung

Frankfurt (pta000/27.07.2026/13:30 UTC+2)

Frankfurt am Main, 27.07.2026: Die DEVARIS SE (ISIN: DE000A41EC29) gibt bekannt, dass auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung das Management der Gesellschaft neu besetzt wurde. Die Aktionäre haben Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer und Sonja Petersen zu neuen Verwaltungsräten der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Rolf Elgeti in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zum Vorsitzenden und Dr. Marcus Kiefer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Verwaltungsrat bestellte zudem Sonja Petersen zur neuen geschäftsführenden Direktorin der DEVARIS SE. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung wurde der Sitz nach Hamburg verlegt und die Gesellschaft in RC Industrie Immobilien SE umfirmiert.

Die Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrates und der bisherige geschäftsführende Direktor der DEVARIS SE haben ihre Ämter mit Ablauf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.

Kontakt: DEVARIS SE E-Mail: info@devaris.se

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DEVARIS SE 
           Taunustor 1 
           60310 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@devaris.se 
Website:       www.devaris.se 
ISIN(s):       DE000A41EC29 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785151800190 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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