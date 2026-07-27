DJ PTA-Adhoc: DEVARIS SE: Ergebnis der ordentlichen Hauptversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

DEVARIS SE: Ergebnis der ordentlichen Hauptversammlung

Frankfurt (pta000/27.07.2026/13:30 UTC+2)

Frankfurt am Main, 27.07.2026: Die DEVARIS SE (ISIN: DE000A41EC29) gibt bekannt, dass auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung das Management der Gesellschaft neu besetzt wurde. Die Aktionäre haben Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer und Sonja Petersen zu neuen Verwaltungsräten der Gesellschaft gewählt. Anschließend wurde Rolf Elgeti in der ersten Sitzung des Verwaltungsrates zum Vorsitzenden und Dr. Marcus Kiefer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der Verwaltungsrat bestellte zudem Sonja Petersen zur neuen geschäftsführenden Direktorin der DEVARIS SE. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung wurde der Sitz nach Hamburg verlegt und die Gesellschaft in RC Industrie Immobilien SE umfirmiert.

Die Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrates und der bisherige geschäftsführende Direktor der DEVARIS SE haben ihre Ämter mit Ablauf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt.

Kontakt: DEVARIS SE E-Mail: info@devaris.se

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July 27, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)