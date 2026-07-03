Auch wenn die USA ihren Unabhängigkeitstag erst am Samstag feiern, bleiben die US-Börsen bereits am Freitag geschlossen. Für die Nvidia-Aktie kommt die Pause an einem spannenden Punkt. Seit Anfang Juni steckt der KI-Schwergewicht-Titel in einer Abwärtsstruktur fest. Zwar meldeten sich die Käufer zuletzt aus dem Bereich um 190 US$ zurück, doch der entscheidende Befreiungsschlag steht weiterhin aus. Konter trifft auf Widerstand Nach der starken Rallye ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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