* Wichtige Botschaft der jüngsten Ölkrise
* Fossile Energieträger kein Auslaufmodell
* Hohe Investitionen nötig
* Rückenwind für Ölservice-Unternehmen
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* Fossile Energieträger kein Auslaufmodell
* Hohe Investitionen nötig
* Rückenwind für Ölservice-Unternehmen
Liebe Leser,
kurz vor Ausbruch des Israel/USA-Irankriegs kam es bereits zu einem Anstieg des Ölpreises von 55 $ pro Barrel der Marke WTI auf 65 $ - manche Marktteilnehmer erfahren eben mehr als andere. Als dann die ersten Raketen flogen, schoss der Ölpreis in wenigen Tagen bis auf 120 $ in die Höhe. Inzwischen ist er in den Bereich von 70 $ zurückgekehrt.
Der durch diesen Krieg ausgelöste Anstieg des Ölpreises sorgte unter anderem um Punkt zwölf Uhr an deutschen Zapfsäulen für Aufruhr. Diese Folge mag nun zwar vorüber sein, die Belastung der Weltwirtschaft durch die drei Monate lang erheblich höheren Energiepreise hingegen nicht.
© 2026 Claus Vogt