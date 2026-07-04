© Foto: Dall-EMilliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz belasten und drücken die Mag 7 ins Minus, während Halbleiteraktien den Börsenlieblingen davonziehen.Die "Magnificent Seven", bestehend aus Microsoft, Nvidia, Alphabet, Apple, Meta, Tesla und Amazon, kamen zum Monatsende zwar weiterhin auf eine gemeinsame Marktkapitalisierung von 21,7 Billionen US-Dollar. Doch allein im Juni schrumpfte der Börsenwert der sieben Konzerne um 2,3 Billionen US-Dollar. Besonders hart traf es im Juni Microsoft. Die Aktie verlor 17 Prozent und verzeichnete damit den stärksten monatlichen Rückgang seit Dezember 2000. Auch die übrigen Mitglieder der Magnificent Seven mussten deutliche Verluste hinnehmen: So viel …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US4642875XXX,US88160R1014,US30303M1027,US53656G4XXXDen vollständigen Artikel lesen
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