Krypto News: Solana gewinnt 19 Prozent in einer Woche und bleibt 72 Prozent unter dem Allzeithoch

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Solana legt innerhalb von sieben Tagen 19 Prozent zu und dominiert die Krypto News der ersten Juliwoche 2026. SOL notiert am 3. Juli bei rund 81 Dollar laut CoinGecko und bewegt sich auf das höchste Niveau seit sechs Wochen. Trotzdem trennen den Token noch mehr als 72 Prozent vom Allzeithoch bei fast 295 Dollar. Dieses Missverhältnis zwischen Erholungsrallye und tatsächlichem Abstand wirft eine entscheidende Frage auf. Reicht ein Recovery-Trade bei einem Large Cap für echte Renditen in diesem Zyklus, oder existiert ein schnellerer Weg? Die Antwort entscheidet darüber, wer am Ende dieses Marktzyklus die bessere Position hält.

Krypto News: Solana erholt sich mit Rekord-Zuflüssen und neuem Governance-System

SOL handelt am 3. Juli 2026 bei rund 81 Dollar nach einem Wochenplus von fast 20 Prozent laut CoinGecko. Der Kurs stieg von einem Wochentief bei 67,88 Dollar auf das aktuelle Niveau und übertraf damit sowohl Bitcoin als auch Ethereum. Die Marktkapitalisierung liegt bei 47 Milliarden Dollar, womit Solana weltweit Platz 7 belegt. Der CMC Altcoin Season Index stieg auf 48 und signalisiert eine Rotation von Bitcoin-Kapital in Altcoins wie SOL.

Der stärkste Impuls in den Krypto News kam aus dem Bereich der tokenisierten Vermögenswerte. Das Total Value Locked in Real World Assets auf Solana erreichte am 2. Juli einen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar laut CoinMarketCap. Gleichzeitig überstiegen die Stablecoin-Bestände auf der Chain 16 Milliarden Dollar und bestätigen tiefe Liquidität. Diese Zahlen zeigen, dass institutionelle Akteure Solana zunehmend als Abwicklungsschicht für tokenisierte Finanzprodukte nutzen. Die Solana Foundation startete parallel ein On-Chain-Governance-System, das Validatoren mit mindestens 100.000 delegierten SOL erlaubt, Vorschläge einzureichen und per Abstimmung zu entscheiden.

Spot-Solana-ETFs von Bitwise und Fidelity sammelten seit Ende 2025 über eine Milliarde Dollar ein. Morgan Stanley beantragte einen eigenen Solana Trust und verstärkt damit den institutionellen Zugang zum Token. Analyst van de Poppe identifizierte die 77-Dollar-Marke als Trigger und sieht 125 bis 130 Dollar als Ziel, wenn SOL diese Zone als Support bestätigt. Das wäre ein Plus von rund 55 Prozent, solide für einen Large Cap, aber kein Vergleich zu den Renditen historischer Presale-Einstiege. SOL braucht eine Verdreifachung, um das Allzeithoch zu erreichen, und wer in den Krypto News nach dem kürzesten Weg zu hohen Renditen sucht, richtet den Blick dorthin, wo der Einstiegspreis unter jedem gelisteten Token liegt.

Pepeto: Ein Presale sammelt über 10 Millionen Dollar, während die Krypto News Large Caps bremsen

SOL braucht Monate günstiger Marktbedingungen, um sein Allzeithoch wieder zu erreichen, und selbst das optimistischste Szenario liefert Renditen, die an der Marktkapitalisierung von 47 Milliarden Dollar gebremst werden. Genau dieses Problem umgeht ein Presale-Einstieg, der nicht auf eine vollständige Markterholung angewiesen ist und dessen Rendite stattdessen durch das Listing entsteht.

PepetoSwap erhebt null Gebühren auf jeden Trade und hält dadurch mehr Kapital im Wallet als jede vergleichbare Plattform. Die Cross-Chain-Bridge verbindet mehrere Netzwerke ohne Zwischenhändler und ohne die Kostenstrafen, die Renditen bei netzwerkübergreifendem Handel sonst auffressen. Ein ehemaliger Binance-Experte hat die Plattform gebaut, und jedes versprochene Werkzeug läuft bereits in der Produktion.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der Fear and Greed Index extreme Angst anzeigte. Wenn Kapital während einer Panikphase in einen Presale fließt, haben die Wallets dahinter das Ergebnis bereits kalkuliert und das Risiko als lohnend bewertet. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jeden Vertrag verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was den Einstieg mit einer Sicherheitsebene versieht, die den meisten neuen Token fehlt.

Der gesamte Supply beträgt 420 Billionen Token und spiegelt das Modell, mit dem der originale Pepe Coin eine Bewertung im Milliardenbereich erreichte. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, ein Preis, der unter dem jedes gelisteten Tokens liegt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass die Stufen schneller gefüllt werden, je näher das erwartete Binance-Listing rückt. Jedes Produkt ist bereits gebaut und bereit für den Tag des Listings. Der verbleibende Zeitraum verdichtet sich mit jeder Stufe, die vor dem Zeitplan schließt, und die frühen Einstiege halten die stärkste Position, wenn der Preis vom Presale-Niveau auf den offenen Markt wechselt.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen, dass selbst ein 19-Prozent-Anstieg bei SOL den Abstand zum Allzeithoch kaum verkleinert und die hohe Marktkapitalisierung weitere Vervielfachungen bremst. Pepeto verändert diese Rechnung grundlegend. Die Menschen, die mit Solana oder vergleichbaren Coins Vermögen aufgebaut haben, trafen alle eine Entscheidung: Sie handelten, als das Fenster offen stand und der Einstieg niedrig war. Dasselbe Fenster steht im Pepeto-Presale offen, wo über 10,38 Millionen Dollar während extremer Angst einflossen und das erwartete Binance-Listing den Zeitraum begrenzt. Wer handelt, solange dieses Fenster existiert, folgt dem Muster jeder Krypto-Erfolgsgeschichte, und sobald das Listing erfolgt, schließt sich dieser Presale endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Solana im Juli 2026?

SOL stieg innerhalb einer Woche um 19 Prozent auf rund 81 Dollar, während das RWA-TVL auf Solana einen Rekord von 3,4 Milliarden Dollar erreichte und die Solana Foundation ein On-Chain-Governance-System startete.

Was ist Pepeto und warum zieht es in den Krypto News Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto ist eine Handelsplattform mit PepetoSwap, einer gebührenfreien Börse, und einer Cross-Chain-Bridge, gebaut von einem ehemaligen Binance-Experten. Der Presale sammelte über 10,38 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,000000188 Dollar, und ein Binance-Listing wird erwartet. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter http://pepetocoin.com.