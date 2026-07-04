Mit dem Durchbruch von ChatGPT und anderen KI-Modellen hatte die Stunde von Nvidia geschlagen. Die Performance spricht für sich: 2023 ein Plus von 239 Prozent, 2024 folgten weitere 171 Prozent Kursgewinn, 2025 immerhin noch 39 Prozent Plus. Doch 2026 gibt es neue Börsenlieblinge im Chipsektor. Während der Nvidia-Kurs bislang nur um gut vier Prozent zulegte, verzeichneten die Papiere von AMD im laufenden Jahr einen Anstieg um 142 Prozent. Welcher der beiden KI-Giganten verspricht in der zweiten Jahreshälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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