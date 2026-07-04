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Ethereum ist am 3. Juli um 5,6 Prozent gestiegen, nachdem ein schwacher Jobbericht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung gesenkt hat. Der Kurs kletterte in einer einzigen Sitzung von rund 1.600 auf über 1.710 Dollar. Eine neue gemeinnützige Organisation namens Ethereum Institutional ging am 1. Juli mit Rückendeckung von Mitgründer Joe Lubin an den Start. Sie soll Banken einen direkten Weg auf die ETH-Kette öffnen und institutionelles Kapital anziehen. Jede seriöse Ethereum Prognose muss diese Mischung aus Makrodaten und institutionellem Interesse berücksichtigen. Große Unternehmen bauen ihre Positionen aus, während viele Privatanleger noch abwarten. Der Coin liegt trotzdem rund 65 Prozent unter seinem Rekordhoch von fast 4.954 Dollar. Dieser Artikel ordnet die Nachrichten, die Kursmarken und die wichtigsten Punkte für eine Ethereum Prognose ein. Er zeigt auch, wo aufmerksame Leser nach einem Einstieg mit deutlich größerem Hebel suchen.

Ethereum Prognose im Kontext, eine Stiftung für Banken und ein Sprung von 5,6 Prozent

Die gemeinnützige Organisation Ethereum Institutional ging am 1. Juli live und will der Wall Street eine verlässliche und neutrale Tür zur ETH-Kette bieten. Getragen wird die neue Organisation von Mitgründer Joe Lubin sowie den beiden Unternehmen BitMine und SharpLink. BitMine hält mehr als 4 Millionen ETH, und SharpLink kaufte Ende Juni bei fallenden Kursen weitere Bestände nach. Auf der Ethereum-Kette liegen rund 180 Milliarden Dollar an Stablecoins, was einem Großteil des gesamten Marktes entspricht. Damit trägt das Netzwerk zugleich etwa zwei Drittel aller weltweit tokenisierten realen Vermögenswerte und bleibt die zentrale Kette dafür.

Der Juni-Jobbericht zählte nur 57.000 neue Stellen, erwartet waren rund 115.000, wie die Daten laut Yahoo Finance zeigen. Diese schwachen Zahlen drückten die Erwartung einer Zinserhöhung und schoben Ethereum von 1.600 auf über 1.710 Dollar. Der Kurs notiert laut CoinDesk am 3. Juli nahe 1.745 Dollar bei deutlich steigendem Handelsvolumen. Das Rekordhoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025 liegt damit rund 65 Prozent über dem heutigen Stand. Standard Chartered hält bis zum Jahresende sogar einen Anstieg auf 4.000 Dollar für möglich. Eine vorsichtigere Ethereum Prognose von Changelly nennt für Dezember einen Schnitt nahe 2.332 Dollar.

Der starke Widerstand bei 1.865 Dollar hat bislang jede größere Erholung im Jahr 2026 zuverlässig gestoppt. Ein Schluss über dieser Marke würde die Ethereum Prognose spürbar aufhellen und den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage durchbrechen. Die gesamten Bestände der Unternehmenskassen summieren sich inzwischen auf mehr als 4,8 Millionen ETH. Diese Ethereum Prognose zeigt ein Netzwerk mit sehr starker Nachfrage, das dennoch an einer klaren technischen Hürde hängt. Wer den größten Hebel sucht, richtet den Blick deshalb auf einen Einstieg, der noch vor seinem ersten Handelstag steht.

Pepeto, ein geprüfter Handelsplatz mit direktem Listing-Ereignis

Echter Wohlstand entsteht vor allem durch das richtige Timing und die Werkzeuge, die eine Position schützen. Genau hier setzt Pepeto an, während die Ethereum Prognose vor allem auf institutionelles Kapital blickt.

Der Vorverkauf von Pepeto wurde geschaffen, um Haltern ein direktes Listing-Ereignis innerhalb einer voll geprüften, funktionierenden Plattform zu bieten. Genau diese Struktur unterscheidet das Projekt von jedem offenen Token-Verkauf, der heute läuft. Halter können Token über die Brücke ohne Kosten zwischen den Ketten bewegen und jeden Vertrag über den Risiko-Prüfer auf Gefahren kontrollieren. So trägt das Kapital im Verkauf nicht das blinde Vertrauen, das frühere Käufer von Vorverkäufen oft teuer bezahlt haben.

Der Kopf hinter dem Projekt brachte den ursprünglichen Pepe-Coin ohne jedes Produkt auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar und leitet nun die Entwicklung. Getragen wird das Ganze von derselben Struktur mit 420 Billionen Token, dazu kommen PepetoSwap mit gebührenfreiem Handel und eine bereits aktive netzwerkübergreifende Brücke. Analysten halten aus dem heutigen Vorverkaufspreis ein deutliches Vervielfachungspotenzial für denkbar. Bevor der erste Dollar einfloss, hatte SolidProof bereits den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, sodass der Vorverkauf auf einer sicheren Basis steht.

Die Nachrichten über Unternehmenskassen, die ETH aufnehmen, sind dasselbe Signal wie bei Pepeto, nur in einer viel früheren Phase. Über 10 Millionen Dollar flossen in einer Phase ein, in der Bitcoin 4,06 Milliarden Dollar an ETF-Abflüssen verlor. Das zeigt, dass die Wallets hinter Pepeto aus Überzeugung handeln. Wer heute eine Position zum Preis von 0,0000001871 Dollar sichert, tut dies, bevor das nahende Binance-Listing den Einstieg verändert. Damit sitzt das Kapital im Vorverkauf auf geprüftem Code, während der Nachrichtenzyklus rund um ETH echtes institutionelles Interesse bestätigt. Genau dieses Zusammenspiel aus geprüftem Code und nahendem Listing verfolgen die beteiligten Wallets sehr genau.

Fazit

Die Ethereum Prognose stützt sich heute auf Banken, die einen direkten Weg zu ETH bauen, und auf Jobdaten, die den Kurs nach oben geschoben haben. Beide Signale deuten auf einen Markt, der nach Monaten des Verkaufs wieder freundlicher wird. Pepeto steht mitten in dieser Drehung, getragen vom Schöpfer des Pepe-Coins, dessen erstes Projekt kleine Einsätze in großen Wohlstand verwandelte. Diesmal stehen eine funktionierende Börse und ein nahendes Binance-Listing hinter dem Vorverkaufspreis. Wer nach Nachrichten zu Ethereum suchte und Pepeto fand, handelte, bevor die Masse einen Grund zum Hinsehen hatte. Dieses Fenster zu verpassen, könnte sich als schwache Entscheidung dieses Zyklus erweisen, wenn das Listing kommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für Juli 2026?

Die Ethereum Prognose bleibt gespalten, denn ETH sprang nach schwachen Jobdaten um 5,6 Prozent auf rund 1.710 Dollar, hängt aber weiter am Widerstand bei 1.865 Dollar. Standard Chartered hält bis Jahresende 4.000 Dollar für möglich, während vorsichtigere Modelle deutlich tiefer liegen.

Ist Pepeto während der ETH-Rally einen Blick wert?

Auf der offiziellen Pepeto-Website sind über 10 Millionen Dollar aus einer Marktangst, ein früherer Binance-Experte im Team und ein nahendes Listing zu sehen, das aus dem heutigen Einstieg ein Vielfaches möglich machen könnte. Das erklärt, warum viele Wallets den Vorverkauf beobachten.