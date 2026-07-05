Bitcoin Prognose nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten und BTC springt plötzlich über 62.000 Dollar

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Die US-Wirtschaft schuf im Juni nur 57.000 neue Stellen, weit unter der Prognose von 115.000, und die Arbeitslosenquote sank überraschend auf 4,2 Prozent. Bitcoin reagierte mit einem Sprung über 62.000 Dollar, nachdem der Kurs Ende Juni ein 21-Monats-Tief bei 57.950 Dollar markiert hatte. Spot-BTC-ETFs verzeichneten am 2. Juli Nettozuflüsse von 223 Millionen Dollar, nachdem sieben Handelstage in Folge Abflüsse dominierten. Der Juni war mit Abflüssen von 4,5 Milliarden Dollar aus BTC-Fonds der schwärzeste Monat seit ETF-Start. Bitcoin notiert aktuell bei rund 61.700 Dollar, etwa 51 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar. Die Bitcoin Prognose hängt nun davon ab, ob die Fed bei ihrem Treffen am 29. Juli die Zinsen hält oder erneut anhebt. Dieser Artikel untersucht, was die schwachen Arbeitsmarktdaten für die Bitcoin Prognose bedeuten. Historisch folgte auf einen schwachen Juni oft ein starker Juli, doch diesmal kämpft BTC gegen rekordhohe ETF-Abflüsse. Neben der Erholung etablierter Coins fließt Kapital in einen Presale, der während der Angstphase an Stärke gewann.

Bitcoin Prognose trifft auf die schwächsten Arbeitsmarktdaten des Jahres

Die US-Wirtschaft fügte im Juni nur 57.000 Arbeitsplätze hinzu, deutlich unter den erwarteten 115.000, während die Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent sank, wie Yahoo Finance berichtet. Händler reduzierten daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung beim Fed-Treffen am 29. Juli erheblich. Bitcoin kletterte von 57.950 Dollar auf über 62.000 Dollar und testete kurzzeitig die Marke von 62.117 Dollar. Der Kurs notiert aktuell bei rund 61.700 Dollar, ein Plus von rund drei Prozent auf Tagesbasis. Ethereum profitierte noch stärker und legte über fünf Prozent auf rund 1.730 Dollar zu.

Spot-BTC-ETFs verzeichneten am 2. Juli Nettozuflüsse von 223 Millionen Dollar nach sieben aufeinanderfolgenden Tagen mit Abflüssen, wie Bitcoin Foundation meldet. Der Juni ging mit Abflüssen von 4,5 Milliarden Dollar als schwärzester Monat seit ETF-Start in die Bücher. Citi senkte seine 12-Monats-Prognose für Netto-ETF-Zuflüsse auf null und verwies auf schwache institutionelle Nachfrage. Der Fear-and-Greed-Index stieg auf 21 Punkte, verharrt aber weiterhin im Bereich extremer Angst. Gleichzeitig kauften Bitcoin-Wale in zwei Wochen Bitcoin im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während Fonds Rekordabflüsse verzeichneten. Ob die Zuflüsse vom 2. Juli den Beginn einer Trendwende markieren, bleibt die entscheidende Frage der kommenden Tage.

Standard Chartered hält an seinem Jahresziel von 100.000 Dollar fest, was einem Anstieg von 62 Prozent entspräche. Changelly sieht den Juli-Durchschnitt bei 64.800 Dollar mit einer Spanne zwischen 63.490 und 66.095 Dollar. Der Schlüsselwiderstand liegt bei 63.800 Dollar, und ein Tagesschluss darüber würde den Abwärtstrend seit Ende 2025 brechen. Fällt die Unterstützung bei 56.200 Dollar, öffnet sich die Zone zwischen 50.000 und 53.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose deutet auf einen möglichen langsamen Anstieg hin, doch die Fed-Entscheidung am Monatsende wird bestimmen, in welche Richtung BTC ausbricht.

Pepeto gewinnt Kapital, während die Bitcoin Prognose unsicher bleibt

Die Diskussion um den stärksten Presale-Einstieg gewinnt jetzt an Gewicht, und Pepeto steht mit realen Zahlen im Zentrum. Während BTC um technische Widerstände kämpft, fließt frisches Kapital dorthin, wo ein einzelnes Listing-Ereignis die Rendite bestimmt.

Der Presale sichert den Einstieg bei 0,0000001871 Dollar, während die Binance-Notierung schnell näher rückt. Das stellt jeden, der früh gekauft hat, vor die Menge, die auf den Börsentag wartet. Über 10 Millionen Dollar, die während einer breiten Marktschwäche einflossen, zeigen eine Überzeugung, die echte Nachfrage von kurzfristigem Rauschen trennt.

Analysten halten ein erhebliches Vervielfachungspotenzial nach dem Handelsstart für denkbar, und diese Einschätzung gewinnt an Substanz, je länger der Presale-Preis niedrig bleibt. Der Entwickler des ursprünglichen Pepe-Coins baute diesen zu einer Marktkapitalisierung von elf Milliarden Dollar mit null Produkten und demselben Angebot von 420 Billionen Token. Vergleichbare Niveaus von diesem Einstieg aus zu erreichen ist kein Ratespiel, sondern ein Muster, das sich bereits einmal mit weniger dahinter abgespielt hat.

Eine voll funktionsfähige Handelsplattform untermauert jede Zahl. PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren über mehrere Chains ab, sodass die Erträge, die andere Plattformen bei jedem Tausch stillschweigend abziehen, im Wallet verbleiben. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital vollständig erhalten bleibt. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, sodass das Risiko entfällt, das große Wallets sonst vom Einstieg in frühe Token abhält.

Die Bitcoin Prognose behandelt BTC, doch das eigentliche Signal zeigt sich darin, wohin frisches Kapital während der Angstphase fließt. Der Abstand zwischen dem, was null Produkte beim ursprünglichen Pepe erreichten, und dem, was eine funktionsfähige Plattform erreichen kann, definiert das Potenzial dieses Einstiegs. Das Presale-Fenster schließt sich dauerhaft mit der Notierung. Die Differenz zwischen dem Kauf jetzt und dem Kauf danach wächst mit jedem Tag.

Fazit

Die Bitcoin Prognose deutet auf Erholung hin, doch die Differenz zwischen einem möglichen Anstieg von 62 Prozent bei BTC und dem, was der Pepeto-Presale bieten könnte, liegt weit auseinander. Frühe Bitcoin-Käufer, die 2011 bei einem Dollar einstiegen, verwandelten 500 Dollar in 63 Millionen Dollar bis zum Höchststand 2025. Diese Art von Rendite öffnet sich nur einmal pro Einstiegsfenster. Pepeto, entwickelt vom selben Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe-Coin und gestützt durch eine bevorstehende Binance-Notierung, könnte diesen Vermögensaufbau wiederholen. Auf der Pepeto-Webseite zeigen über 10 Millionen Dollar an Kapitalzuflüssen, dass die frühe Gruppe bereits gehandelt hat. Die Notierung verwandelt Presale-Positionen in offene Marktpositionen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die Bitcoin Prognose für Juli 2026?

Die Bitcoin Prognose sieht BTC zwischen 63.490 und 66.095 Dollar für Juli, mit einem Jahresziel von Standard Chartered bei 100.000 Dollar. Der Schlüsselwiderstand liegt bei 63.800 Dollar, und die Fed-Entscheidung am 29. Juli wird die Richtung vorgeben.

Warum gewinnt Pepeto während des BTC-Rückgangs an Aufmerksamkeit?

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während Bitcoin im Juni 20 Prozent verlor. Auf der offiziellen Pepeto-Website finden sich ein SolidProof-Audit, der Pepe-Mitgründer als Entwickler und Details zur bevorstehenden Binance-Notierung.