Solana Prognose Juli 2026: SOL steigt 19 % - reicht das Rallye für den Ausbruch?

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SOL legte innerhalb von sieben Tagen 19 Prozent zu und durchbrach die Marke von 80 Dollar, während die meisten Altcoins weiter fielen. Die Solana-Blockchain aktivierte in derselben Woche ihre erste On-Chain-Governance und startete den Prognosemarkt World auf Phantom. Trotzdem notiert der Coin 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295 Dollar aus dem Januar 2025. Die Solana Prognose für Juli richtet den Blick auf den Widerstand bei 82 Dollar als die Schwelle, die über die nächste Richtung entscheidet. Reicht der stärkste Wochengewinn seit Monaten für den Ausbruch, oder stoppt die Rallye genau an dieser Stelle?

Solana Prognose: SOL führt die Wochenrallye an, aber der Widerstand bleibt hart

SOL notiert am 4. Juli 2026 bei rund 81 Dollar und verzeichnet damit den stärksten Wochengewinn unter den zehn größten Kryptowährungen. Innerhalb von 24 Stunden stieg der Kurs um weitere 8 Prozent, und die vergangene Woche brachte einen Anstieg von 19 Prozent ausgehend von 68 Dollar laut Coinbase. Schwache US-Arbeitsmarktdaten senkten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve, und Risikowerte stiegen daraufhin breit an. SOL profitierte davon stärker als Bitcoin und Ethereum im selben Zeitraum. Die Marktkapitalisierung kletterte auf rund 47 Milliarden Dollar und hält damit den siebten Platz im gesamten Kryptomarkt.

Die Solana Foundation aktivierte diese Woche die On-Chain-Governance, die Validatoren mit mindestens 100.000 gestakten SOL das Recht gibt, Netzwerkvorschläge einzureichen und per Stake-Gewichtung darüber abstimmen zu lassen. Parallel dazu ging der Prognosemarkt World auf dem Phantom-Wallet live und nutzt Chainlink-Orakel für die Datensicherung laut CoinGabbar. Diese Entwicklungen verbessern die kurzfristige Solana Prognose, weil das Netzwerk auch während eines Drawdowns weiter aufbaut. Analyst Michaël van de Poppe identifizierte 77 Dollar als die entscheidende Unterstützung. Ein Halten über dieser Marke öffnet seiner Analyse nach den Weg in Richtung 125 bis 130 Dollar.

Der 200-Tage-EMA liegt bei 97 Dollar, und ein Rückkehren über diesen Wert würde die erste Trendumkehr seit Beginn des Rückgangs bestätigen. Changelly prognostiziert SOL zwischen 70 und 105 Dollar für das Gesamtjahr 2026. Selbst die optimistischste Solana Prognose begrenzt das Juli-Ziel auf 125 Dollar, was von 81 Dollar aus einem Gewinn von rund 50 Prozent entspricht. Das ist ein gutes Ergebnis für einen Top-7-Coin, liegt aber weit entfernt von den Multiplikatoren, die kleinere Einstiege vor einem Börsenlisting liefern können. Wer die Solana Prognose verfolgt und gleichzeitig nach höheren Renditen sucht, findet den Startpunkt an einer Stelle, die die Marktkapitalisierung von SOL nicht mehr erreichen kann.

SOL-Rendite und Pepeto : Was die Zahlen hinter dem Presale zeigen

Die Solana Prognose bestätigt echten Fortschritt auf Netzwerkebene, doch die Mathematik ab 81 Dollar definiert eine klare Obergrenze für das, was ein neuer Einstieg liefern kann. Genau dort beginnt die Frage, die Pepeto beantwortet, weil der Einstieg nicht bei einer Milliardenbewertung startet, sondern im Presale vor einem Börsenlisting.

Der Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin ohne ein einziges Produkt auf eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar führte, steht hinter Pepeto und bringt diesmal eine funktionierende Plattform mit. Dieselbe Gesamtmenge von 420 Billionen Token, die PEPE damals trug, liegt unter einem Projekt, das bereits live handelt. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken ohne Kosten, sodass Kapital nie auf einer einzigen Blockchain gefangen bleibt, während sich Chancen auf einer anderen ergeben.

Wer sich vor ungeprüften Verträgen sorgt, nutzt den integrierten Risk-Scorer, der jeden Token vor dem Kapitaleinsatz prüft und damit eine Schutzebene bietet, die Pepeto von anderen Projekten in dieser Frühphase trennt. SolidProof hat den gesamten Code auditiert und jeden einzelnen Vertrag verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, sodass jeder Einstieg auf geprüftem und bestätigtem Boden steht. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen während eines Markteinbruchs in den Presale, und dieser Zufluss bei extremer Angst zeigt die Überzeugung von Wallets, die ihre Berechnungen abgeschlossen haben.

Ein ehemaliger Binance-Experte entwarf das Order-Matching-System, und die Plattform verarbeitet Trades mit der Geschwindigkeit, die große Börsen verlangen. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar, und Analysten sehen dreistellige Multiplikatoren für Positionen, die vor dem Listing eröffnet werden. Die Solana Prognose zielt im besten Fall auf einen Gewinn von 50 Prozent über Wochen anhaltenden Kaufdrucks. Pepeto zum Presale-Preis zielt auf den Gewinn aus einem einzigen Listing-Ereignis, und jeder Tag, an dem der Presale offen bleibt, ist ein Tag näher an dem Moment, in dem sich dieses Fenster dauerhaft schließt.

Fazit

Die Solana Prognose gewann diese Woche echte Kraft, nachdem SOL die stärkste Rallye seit zwei Monaten lieferte und die Governance-Aktivierung bewies, dass das Netzwerk auch im Abschwung weiter aufbaut. Doch die Wallets, die nach dieser Prognose suchten, fanden dabei Pepeto, gebaut vom selben Pepe-Mitgründer mit einem sich nähernden Binance-Listing. Mehr als 10,38 Millionen Dollar Zufluss während extremer Angst bestätigen die Überzeugung hinter jeder Position. Die funktionierende Plattform gibt diesem Einstieg eine höhere Decke als vergleichbare Presales. Der Presale-Preis verschwindet dauerhaft, sobald das Listing live geht, und die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, an dem sich Kapital bewegt, bevor das Listing den Marktpreis endgültig verändert.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Solana Prognose für Juli 2026?

Die Solana Prognose zielt auf 82 bis 125 Dollar, gestützt auf das 19-Prozent-Wochenrallye und die neue On-Chain-Governance. SOL notiert bei 81 Dollar und bleibt 72 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295 Dollar.

Was ist Pepeto und warum interessieren sich Anleger dafür?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer funktionierenden Handelsplattform, einer Cross-Chain-Bridge und einem SolidProof-Audit, das den gesamten Code verifiziert hat. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt einen Einstieg, der auf ein sich näherndes Binance-Listing ausgerichtet ist.