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SOL klettert in einer Woche um 14 Prozent und rückt die Solana Prognose für Juli 2026 ins Rampenlicht. Tokenisierte Vermögenswerte auf der Blockchain erreichen mit 3,6 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand, während das Netzwerk am 2. Juli seine On-Chain-Governance aktiviert hat. Securitize hat am selben Tag die erste tokenisierte Aktie direkt auf Solana gelistet und damit ein weiteres Signal für institutionelle Adoption gesetzt. Trotzdem notiert SOL bei rund 81 Dollar und damit 70 Prozent unter seinem Allzeithoch von 260 Dollar. Für Anleger, die mehr als eine moderate Erholung suchen, stellt sich die Frage, ob der stärkste Rendite-Hebel bei 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung liegt oder vor einem Listing-Ereignis.

Solana Prognose zwischen RWA-Rekord und institutioneller Adoption

SOL notiert am 5. Juli 2026 bei 81,39 Dollar laut MEXC und verzeichnet ein Plus von 14 Prozent in sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 47 Milliarden Dollar, und der Token rangiert auf Platz 7 aller Kryptowährungen. Das Allzeithoch von rund 260 Dollar stammt aus dem November 2021, was 69 Prozent Abstand zum aktuellen Niveau ergibt. Tokenisierte Real-World-Asset-Transfers sind laut CoinDesk um 120 Prozent auf 8,53 Milliarden Dollar gestiegen. Die täglichen Netzwerk-Gebühren lagen zuletzt bei 570.535 Dollar.

Das tokenisierte RWA-Volumen hat mit 3,6 Milliarden Dollar einen neuen Höchststand erreicht, der Solanas Rolle bei der Digitalisierung realer Vermögenswerte verdeutlicht. Am 2. Juli wurde die On-Chain-Governance aktiviert, bei der Validatoren mit mindestens 100.000 SOL delegiertem Kapital Vorschläge einreichen können, die bei 15 Prozent Netzwerk-Unterstützung zur Abstimmung gelangen. Am selben Tag hat Securitize eine tokenisierte Aktie direkt auf Solana gelistet und damit einen Meilenstein für institutionelle Abwicklung gesetzt. Spot-SOL-ETFs haben seit ihrem Launch insgesamt 1,1 Milliarden Dollar akkumuliert, wobei Bitwise und Fidelity die stärksten Zuflüsse verbuchen. MoneyGram ist am 22. Juni als Netzwerk-Validator beigetreten.

Die aktiven Adressen nähern sich 7 Millionen, und die Transaktionen pro Sekunde testen mit 1.100 ein neues Jahreshoch. Die Solana Prognose von Changelly sieht für Juli einen Durchschnitt von 93,52 Dollar und eine Spitze von 106,23 Dollar. CoinDCX hält eine Spanne von 70 bis 105 Dollar für das Gesamtjahr für realistisch. Selbst beim optimistischen Ziel von 105 Dollar ergibt sich von 81 Dollar aus nur rund 30 Prozent Gewinn. Diese Erholung hängt an makroökonomischen Faktoren. Die Solana Prognose signalisiert Stärke, doch wer den Einstieg mit dem stärksten Hebel sucht, findet ihn dort, wo ein Listing den ersten Börsenkurs erzeugt.

Pepeto baut die Cross-Chain-Brücke, die zur Solana Prognose passt

Solana verbindet durch seine Infrastruktur verschiedene Finanzwelten miteinander, und genau diesen Ansatz verfolgt ein Presale-Projekt auf der Meme-Coin-Ebene. Pepeto wird aktuell als der am genauesten beobachtete Presale im Meme-Coin-Markt gehandelt, und der Grund dafür ist einfach. Mit dem nahenden Binance-Listing steigt der Druck auf den Token Woche für Woche, und frühe Positionen sind bereits gesichert.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto bewegt Token zwischen verschiedenen Netzwerken, ohne Gebühren zu erheben, sodass Kapital frei fließt, anstatt bei jedem Tausch durch Kosten reduziert zu werden. PepetoSwap wickelt Trades ohne Handelsgebühren ab, damit die Gewinne der Halter intakt bleiben. Der Risk Scorer überprüft Verträge vor jeder Transaktion und erkennt Gefahren, bevor ein einziger Token bewegt wird. Diese fertige Infrastruktur unterscheidet Pepeto von reinen Meme-Projekten ohne Produkt.

Bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar bietet Pepeto einen Einstieg, bevor der breitere Markt Zugang erhält. Der Aufstieg vom Presale zum Listing wurde bereits vom originalen Pepe Coin vorgezeichnet, den der gleiche Mitgründer mit derselben 420-Billionen-Supply auf einen Höchstwert von 11 Milliarden Dollar führte, ohne ein einziges funktionierendes Produkt zu liefern. SolidProof hat als externe Prüfstelle jeden Vertrag im Pepeto-Ökosystem vollständig auditiert, bevor eine einzige Transaktion möglich wurde, und bestätigt damit, dass der Code keine verborgenen Gefahren enthält.

Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während Angst die Charts dominierte. Die Solana Prognose beschreibt eine solide Erholung über Monate, doch Pepeto verdichtet das Potenzial auf den Moment des Listings, an dem der erste Börsenkurs festgelegt wird. Der Countdown befindet sich in seiner letzten Phase, und der aktuelle Einstiegspreis wird nach Handelsbeginn nicht mehr existieren.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk mit starken Fundamentaldaten und wachsender institutioneller Verankerung, doch bei 47 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleibt die Vervielfachung begrenzt. Pepeto vereint die Cross-Chain-Funktionalität, die Investoren an Solana schätzen, in einem Presale-Einstieg, der das Listing noch vor sich hat. Die originale Pepe Coin erreichte 11 Milliarden Dollar mit einer leeren Roadmap, und ein Projekt mit funktionierenden Werkzeugen hat die logische Grundlage, diese Marke zu übertreffen. Mehr als 10 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital während extremer Angst ist das Signal, das Charts nicht fälschen können. Wer nur die Solana Prognose verfolgt, verpasst den Einstieg, der die Rendite eines Jahrzehnts in einem einzelnen Listing-Moment bündeln kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass das Fenster noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Juli 2026?

SOL notiert bei rund 81 Dollar mit einem Plus von 14 Prozent in sieben Tagen. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 93,52 Dollar und eine Spitze bei 106,23 Dollar. Weitere Informationen zu aktuellen Presale-Alternativen sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com verfügbar.

Warum zieht Pepeto neben der SOL-Rally Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat eine Cross-Chain Bridge, einen gebührenfreien Swap und einen Risk Scorer fertig entwickelt, während mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind. Die offizielle Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com zeigt den aktuellen Status vor dem nahenden Binance-Listing.