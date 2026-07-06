KRONACH/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das ehedem auf Luxusfernseher spezialisierte Traditionsunternehmen Loewe wagt sich mit einer neuen Tochtergesellschaft auf schwieriges Terrain vor: Unterhaltungssysteme mit Ton und Bild für hochpreisige Autos, Yachten oder auch Wohnmobile. Anders als das Mutterunternehmen ist die neue Gesellschaft Loewe Systems nicht in Kronach im ländlichen Nordosten Bayerns ansässig, sondern in Berlin.

"Wir sind nicht nur ein Audiounternehmen, wie das für die Partner der Autohersteller bislang typisch ist, sondern auch auf Vision und Bildwiedergabe spezialisiert", sagt Loewe-Eigentümer und -Chef Aslan Khabliev. "Jedes Auto hat heute mehrere Displays, und die Bedeutung der Bildwiedergabe im Auto wird wachsen." Im Frühjahr hatte Loewe das französische Unternehmen Cabasse übernommen, einen Hersteller von High-End-Lautsprecherboxen. Die neue Tochter Loewe Systems wird von drei Managern geleitet, die zuvor für das auf das Edelsegment spezialisierte deutsche Hifi-Unternehmen Burmester tätig waren.

Zielgruppe im Luxusmarkt



"Wir haben bereits 2019 darüber nachgedacht, ins B2B-Geschäft mit der Automobilindustrie einzusteigen, aber damals war das Unternehmen in schlechter Verfassung", sagte Khabliev, der Loewe damals aus der Insolvenz heraus übernommen hatte. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, und ich bin überzeugt, dass das ein Erfolg werden wird." Als Kunden soll Loewe Systems vorrangig europäische Premium-Autohersteller gewinnen.

Ein klassischer Autozulieferer mit eigener Fertigung soll Loewe Systems jedoch nicht werden. "Das ist ein sehr schwieriger Markt", sagte Khabliev. "Wir konzentrieren uns auf Engineering und Design." Entwickeln soll die Tochtergesellschaft nicht einzelne Produkte beziehungsweise Bauteile, sondern aufeinander abgestimmte audiovisuelle Systeme. "Heute kommt es nicht mehr wie früher auf die einzelnen Komponenten wie die Lautsprecher an, sondern darauf, eine integrierte Gesamtlösung zu entwickeln", sagte Alexander Meisen, der Loewe-Systems-Geschäftsführer.

Der aus der Unterhaltungsbranche kommende Khabliev hat Loewe neue Wege verordnet. Loewe stellt schon seit einigen Jahren nicht mehr nur teure Fernseher her, sondern mittlerweile auch Luxus-Kopfhörer, Radios, Lautsprecher und sogar Espressomaschinen im oberen Preissegment. Als prominenten Markenbotschafter hat das Unternehmen unter anderem den französischen Fußballstar Kylian Mbappé engagiert./cho/DP/zb