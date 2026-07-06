Implenia AG
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Auftragsgewinne im Bereich Modernisierung I Auftragsvolumen von über CHF 180 Mio. I Hoher Sanierungsbedarf bei Bestandsliegenschaften in der Schweiz und in Deutschland I Mehrwert schaffen für nachhaltige künftige Nutzung von Immobilien
Glattpark (Opfikon), 6. Juli 2026 - Implenia hat neue Aufträge gewonnen im Bereich Modernisierung für unterschiedliche, anspruchsvolle Bestandsliegenschaften in der West- und Deutschschweiz sowie in Deutschland. Das Auftragsvolumen für Implenia beträgt über CHF 180 Mio. - fünf Auftragsgewinne werden folgend exemplarisch beschrieben.
An der Zypressenstrasse in Zürich baut Implenia ein Bürohaus in ein Wohnhaus mit 53 modernen Wohnungen um (Bild: ©Spillmann Echsle).
Diese historischen Gebäude an der Avenue de France in Lausanne saniert Implenia umfassend für eine nachhaltige, moderne Nutzung (Bild: ©Implenia).
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, anspruchsvolle Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8 000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Implenia AG
|Industriestrasse 24
|8305 Dietlikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 474 74 74
|E-Mail:
|info@implenia.com
|Internet:
|www.implenia.com
|ISIN:
|CH0023868554
|Valorennummer:
|A0JEGJ
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2360254
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2360254 06.07.2026 CET/CEST