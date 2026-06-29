Dietlikon - Implenia hat von der schwedischen Verkehrsbehörde den Zuschlag für den Bau der U-Bahn-Station Korsvägen in Göteborg erhalten. Das Auftragsvolumen liegt bei über 250 Millionen Franken, wobei kein Fixpreis gilt, sondern ein sogenanntes Cost-plus-Vertragsmodell angewandt wird. Der Bahnhof ist Teil des Projekts West Link und soll die Kapazität des Schienennetzes in der Region erhöhen, wie der Schweizer Baukonzern am Montag mitteilte. Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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