St. Gallen - Viele Unternehmen stehen vor der gleichen Frage: Eigenbetrieb des ERP-Servers beibehalten oder auf ein gehostetes System umstellen? Steigende Sicherheitsanforderungen, Remote-Arbeit, Kostenkontrolle und knappe IT-Ressourcen führen dazu, dass viele Unternehmen ihre IT-Strategie überdenken. Der Wechsel ins Hosting kann Entlastung bringen - doch nur, wenn man die eigenen Bedürfnisse genau kennt. In etlichen Unternehmen wird das ERP noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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