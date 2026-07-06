Die Ceotronics-Aktie befindet sich seit ihrem Jahreshoch im Januar bei rund 16 € in einem langfristigen Abwärtstrend. Am Montag notiert sie bei 9,60 € und damit rund -40% unter ihrem Höchststand. Angesichts der operativen Entwicklung stellt sich die Frage, ob dieser Kursrückgang gerechtfertigt ist oder inzwischen eine attraktive Einstiegschance bietet. 1. Rüstungswerte stehen derzeit nicht im Fokus Nach dem starken Kursanstieg vieler Verteidigungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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