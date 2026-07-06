Eine neue Forsa-Studie im Auftrag von Smartbroker zeigt: Das geplante Altersvorsorgedepot trifft vor allem bei jüngeren Menschen auf Interesse. Für die repräsentative Befragung wurden im Juni 2026 insgesamt 1.515 Personen ab 18 Jahren befragt. Besonders deutlich fällt die Offenheit bei den 18- bis 39-Jährigen aus. 52 Prozent der 18- bis 29-Jährigen halten es für wahrscheinlich, ein Altersvorsorgedepot zu eröffnen oder von einem bestehenden Riester-Vertrag dorthin zu wechseln. Bei den 30- bis 39-Jährigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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