KI-Euphorie am Kipppunkt: Bröckelt jetzt das Börsenfundament?

Anzeige / Werbung
Die US-Börsen feiern ein Rekordhoch nach dem nächsten. Doch hinter der Euphorie könnte sich eine gefährliche Überhitzung verbergen. Frühere Highflyer brechen reihenweise ein, die Kredit-Spekulation explodiert auf historische Höchststände und die Gier am Markt erreicht Ausmaße, die an die größten Börsenblasen der Vergangenheit erinnern.
Die US-Börsen feiern ein Rekordhoch nach dem nächsten. Doch hinter der Euphorie könnte sich eine gefährliche Überhitzung verbergen. Frühere Highflyer brechen reihenweise ein, die Kredit-Spekulation explodiert auf historische Höchststände und die Gier am Markt erreicht Ausmaße, die an die größten Börsenblasen der Vergangenheit erinnern.
Schmale Marktbreite
Mit Marktbreite ist gemeint, wie viele Aktien einen Aufschwung tatsächlich tragen. Aktuell ziehen nur noch wenige sehr große Konzerne die Indizes nach oben, während ein großer Teil des Marktes bereits nachgibt. Frühere Wachstumswerte wie Oracle, Salesforce, Netflix, Palantir, Microsoft, Meta oder Amazon befinden sich nach Darstellung von Grummes inzwischen in deutlichen Korrektur- oder Bärenmarktphasen, also in Abschnitten anhaltend fallender Kurse. Damit ist gerade der Technologiesektor als zentraler Treiber des Booms anfällig geworden. Je schmaler die Basis einer Hausse, desto größer das Risiko bei einem Stimmungsumschwung.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)