KI-Euphorie am Kipppunkt: Bröckelt jetzt das Börsenfundament?

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Die US-Börsen feiern ein Rekordhoch nach dem nächsten. Doch hinter der Euphorie könnte sich eine gefährliche Überhitzung verbergen. Frühere Highflyer brechen reihenweise ein, die Kredit-Spekulation explodiert auf historische Höchststände und die Gier am Markt erreicht Ausmaße, die an die größten Börsenblasen der Vergangenheit erinnern.

Die US-Börsen feiern ein Rekordhoch nach dem nächsten. Doch hinter der Euphorie könnte sich eine gefährliche Überhitzung verbergen. Frühere Highflyer brechen reihenweise ein, die Kredit-Spekulation explodiert auf historische Höchststände und die Gier am Markt erreicht Ausmaße, die an die größten Börsenblasen der Vergangenheit erinnern.

Schmale Marktbreite

Mit Marktbreite ist gemeint, wie viele Aktien einen Aufschwung tatsächlich tragen. Aktuell ziehen nur noch wenige sehr große Konzerne die Indizes nach oben, während ein großer Teil des Marktes bereits nachgibt. Frühere Wachstumswerte wie Oracle, Salesforce, Netflix, Palantir, Microsoft, Meta oder Amazon befinden sich nach Darstellung von Grummes inzwischen in deutlichen Korrektur- oder Bärenmarktphasen, also in Abschnitten anhaltend fallender Kurse. Damit ist gerade der Technologiesektor als zentraler Treiber des Booms anfällig geworden. Je schmaler die Basis einer Hausse, desto größer das Risiko bei einem Stimmungsumschwung.