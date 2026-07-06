In Deutschland nutzen schon viele Menschen KI-Tools im Alltag. Wie eine Bitkom-Umfrage zeigt, sind aber bei Weitem nicht alle davon begeistert. Manche wünschen sich auch eine Welt, in der es Künstliche Intelligenz nicht mehr gibt. Immer mehr Menschen greifen hierzulande auf Tools wie ChatGPT, Gemini und Claude zurück. Das zeigte eine Studie Anfang 2026. In nur einem Jahr hat sich der Anteil der Deutschen, die KI nutzen, verdoppelt. Auch die Bundesregierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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