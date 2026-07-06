Diese Woche im Fokus: Norwegen: 3 Aktienperlen | Biotech-Raketen haben gezündet | Depot: Neuzugang

Wir feiern den Sieg Norwegens mit 3 Aktienperlen aus der Heimat. Hier ist für jeden Anleger etwas dabei. Aerospace und Defense, Medizintechnik und ein ganz heißes Eisen, das Eckert & Ziegler zu seinen Kunden zählt.Diese Woche im Fokus: Wer liefert, wer enttäuscht Wie gewohnt werfen wir zu Wochenbeginn einen Blick auf die Aktien, welche diese Woche besonders im Fokus stehen. Wir sagen Ihnen, wo Sie genauer hinschauen sollten. Belasten der rückläufige Ölpreis die Zahlen von Repsol und OMV, können Pepco und Pepsico mit ihren Zahlen überzeugen und verleiht der Start an der Wall Street SK hynix neuen Schwung? Biotech-Raketen zünden richtig: War das erst der Anfang? Vor gut 2 Wochen haben wir …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran