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Markus Weingran
06.07.2026 15:27 Uhr
269 Leser
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Diese Woche im Fokus: Norwegen: 3 Aktienperlen | Biotech-Raketen haben gezündet | Depot: Neuzugang

Wir feiern den Sieg Norwegens mit 3 Aktienperlen aus der Heimat. Hier ist für jeden Anleger etwas dabei. Aerospace und Defense, Medizintechnik und ein ganz heißes Eisen, das Eckert & Ziegler zu seinen Kunden zählt.Diese Woche im Fokus: Wer liefert, wer enttäuscht Wie gewohnt werfen wir zu Wochenbeginn einen Blick auf die Aktien, welche diese Woche besonders im Fokus stehen. Wir sagen Ihnen, wo Sie genauer hinschauen sollten. Belasten der rückläufige Ölpreis die Zahlen von Repsol und OMV, können Pepco und Pepsico mit ihren Zahlen überzeugen und verleiht der Start an der Wall Street SK hynix neuen Schwung? Biotech-Raketen zünden richtig: War das erst der Anfang? Vor gut 2 Wochen haben wir …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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