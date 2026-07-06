Es geht los: Golden Triangle - Juggernaut Exploration jagt riesiges Gold-System mit 10.000m-Bohrprogramm

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Juggernaut Exploration startet auf Big One das erste 10.000-Meter-Bohrprogramm: Sichtbares Gold, Spitzenwerte bis 263,70 g/t AuEq und Porphyrpotenzial rücken das Golden Triangle-Projekt in den Fokus.

Mit Spitzenwerten von bis zu 263,70 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (g/t AuEq) an der Oberfläche hat das Big One-Projekt in British Columbia bereits sein enormes Potenzial angedeutet. Nun macht Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR / WKN: A2PTXU) im berühmten Golden Triangle den nächsten entscheidenden Schritt: Das vollständig finanzierte, erste Bohrprogramm überhaupt auf der zu 100 Prozent kontrollierten Liegenschaft hat begonnen. Im Visier der zwei Bohrgeräte steht ein distriktweites Gold-Silber-Kupfer-System. Auf geplanten 10.000 Bohrmetern soll nun bewiesen werden, was die exzellenten Oberflächenproben bereits versprechen.

Eldorado-Zone im Fokus: Sichtbares Gold und hochgradige Bohrziele

Der Schwerpunkt der ersten Bohrungen liegt auf der 22 Quadratkilometer großen Eldorado-Zone, um die mächtigsten der über 400 entdeckten Vererzungsgänge zu testen. Diese Strukturen sind extrem weitläufig: Sie erreichen Breiten von bis zu zehn Metern, liegen in bis zu 50 Meter mächtigen Scherzonen und lassen sich über einen Kilometer sowohl in der Streichlänge als auch in der Tiefe verfolgen, wobei sie weiterhin offen bleiben.

Gleich drei Zonen sind bereits bohrbereit und untermauern die hohe Qualität des Projekts. So glänzen die Big Mac und die Whopper Vein in Kanalproben mit starken Abschnitten von 4,89 g/t AuEq über 5,21 Meter sowie 6,89 g/t AuEq über 4,00 Meter, flankiert von extremen Spitzenwerten in den Einzelproben. In der Gold Dome Zone bestätigten bis zu 139,21 g/t AuEq diese Güte. Besonders vielversprechend für Anleger ist der mehrfache Nachweis von grobkörnigem, sichtbarem und frei mahlbarem Gold. Manuele Lazzarotto, President und COO, formulierte das klare Ziel, diese Oberflächenmineralisierung nun im Bohrkern zu bestätigen und gezielt nach weiteren, noch unentdeckten Gängen zu suchen.

Big One Projekt: Tiefenpotenzial und ein mögliches Porphyrsystem

Das Potenzial von Big One reicht jedoch weit über die bereits bekannten, oberflächennahen Strukturen hinaus. Das Programm zielt auch darauf ab, Beweise für eine weitaus größere mineralisierende Quelle in der Tiefe zu erbringen. Eine petrographische Studie der Colorado School of Mines stützt diese These: Flüssigkeitseinschlüsse in den goldführenden Quarzgängen deuten auf Hochdruckfluide magmatischen Ursprungs hin, was auf ein verborgenes Porphyrsystem schließen lässt.

Neben der Eldorado-Zone umfasst das Projekt auch die drei Kilometer große Gold Swarm Discovery, die mit rund 100 polymetallischen Gängen und Werten von bis zu 231,81 g/t AuEq aufwartet. Wie konsistent die Mineralisierung auf dem Projekt ist, beweist die statistische Trefferquote: Gut 41 Prozent der jüngsten 527 Proben im Eldorado-System und sogar 65 Prozent bei Gold Swarm wiesen mindestens 1 g/t AuEq auf. Mit einer gesicherten Bohrgenehmigung bis März 2031, ganzjähriger Erreichbarkeit per Helikopter und der Qualifikation für den Critical Mineral Exploration Tax Credit ist Juggernaut Exploration hervorragend positioniert, um den wahren Wert dieses vielversprechenden Systems jetzt nach und nach freizulegen.

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