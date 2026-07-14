Startschuss: Juggernaut Exploration startet 10.000-Meter-Bohrprogramm auf Big One

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Juggernaut Exploration startet das bislang größte Bohrprogramm auf Big One im Golden Triangle. Hochgradige Gold-, Silber- und Kupferfunde sollen nun erstmals in der Tiefe systematisch überprüft werden.

Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR / WKN: A2PTXU) hat den Startschuss für sein vollständig finanziertes Bohrprogramm 2026 auf dem zu 100% kontrollierten Big-One-Projekt im kanadischen Golden Triangle gegeben. Mit rund 10.000 Bohrmetern und zwei Bohrgeräten will das Unternehmen erstmals das Potenzial eines großflächigen Gold-, Silber- und Kupfersystems im Untergrund überprüfen. Im Mittelpunkt stehen mehrere bereits an der Oberfläche identifizierte hochgradige Erzgangsysteme innerhalb der 22 Quadratkilometer umfassenden Eldorado-Zone.

Juggernaut Exploration nimmt drei Hauptziele ins Visier

Die erste Bohrkampagne konzentriert sich auf die Zonen Big Mac, Whopper und Gold Dome (XXXL Vein). Alle drei Zielgebiete lieferten bereits bei Oberflächenarbeiten hochgradige Ergebnisse.

Auf der Big-Mac-Ader wurden Gesteinsproben mit bis zu 113,92 g/t Goldäquivalent (AuEq) entnommen. Ein Kanalprofil ergab 4,89 g/t AuEq über 5,21 Meter. Die bis zu zehn Meter mächtige Struktur ist über mehr als 400 Meter an der Oberfläche verfolgt worden und bleibt sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen.

Die Whopper-Ader erreichte Spitzenwerte von 43,94 g/t AuEq in Stichproben sowie 6,89 g/t AuEq über 4,0 Meter in Kanalproben. Sie liegt innerhalb einer bis zu 50 Meter breiten Scherzone, die bereits über mehr als 500 Meter kartiert wurde.

Im Bereich Gold Dome lieferte die XXXL-Ader Stichproben mit bis zu 139,21 g/t AuEq. Kanalproben ergaben 5,86 g/t AuEq über 3,0 Meter. Das mineralisierte System erstreckt sich über mehr als einen Kilometer und weist einen vertikalen Höhenunterschied von rund 600 Metern auf. In allen drei Zielgebieten wurde zudem mehrfach sichtbares Gold sowie freies, bis zu 150 Mikrometer großes Gold nachgewiesen.

Big One umfasst großflächiges Goldsystem

Nach Angaben von Juggernaut Exploration beherbergt die Eldorado-Zone mehr als 400 mineralisierte Gänge, von denen einzelne bis zu zehn Meter mächtig sind und innerhalb bis zu 50 Meter breiter Scherzonen verlaufen. Die bislang höchste Oberflächenprobe erreichte 263,70 g/t AuEq.

Innerhalb des ebenfalls zum Projekt gehörenden Gold-Swarm-Gebiets wurden mehr als 100 goldreiche polymetallische Gänge identifiziert. Dort lieferten Stichproben bis zu 231,81 g/t AuEq.

Insgesamt analysierte das Unternehmen zwischen 2024 und 2025 527 Proben aus dem Eldorado-System. Davon überschritten 219 Proben beziehungsweise 41% einen Gehalt von mehr als 1 g/t AuEq. Im Gold-Swarm-Gebiet lagen 65% der Proben über dieser Marke. Neben Gold wurden auf Big One unter anderem Silbergehalte bis 2.810 g/t sowie Kupfergehalte bis 14,4% gemessen. Petrographische Untersuchungen der Colorado School of Mines bestätigten zudem das Vorkommen von freiem Gold sowie Hinweise auf einen magmatischen Ursprung des Systems, der auf eine tiefer liegende porphyrische Mineralisierungsquelle hindeutet.

Das bis 31. März 2031 gültige Bohrgenehmigungspaket soll es Juggernaut Exploration ermöglichen, die Ausdehnung der Mineralisierung in der Tiefe systematisch zu untersuchen und die Grundlage für eine spätere Ressourcendefinition zu schaffen. Parallel meldete das Unternehmen die Ausgabe von 2,2 Millionen Aktienoptionen an Direktoren, Führungskräfte und Berater zu einem Ausübungspreis von 1,61 CAD mit einer Laufzeit von zehn Jahren.







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