US-Präsident Donald Trump hat 2025 rund 1,4 Milliarden US-Dollar mit Kryptogeschäften verdient. Dabei verlor etwa der Trump-Memecoin bis heute 98 Prozent an Wert. Verloren haben auch Hunderttausende Anleger:innen. Geht es nach einer Auflistung seines Einkommens, die Donald Trump dem US-Büro für Regierungsethik vorgelegt hat, beliefen sich die Einnahmen des US-Präsidenten 2025 auf rund 2,2 Milliarden Dollar. Allein 1,4 Milliarden Dollar stammten demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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