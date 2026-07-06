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Bitcoin-Wale haben in der letzten Juniwoche rund 270.000 BTC nahe der 59.000-Dollar-Marke akkumuliert, eine der größten Einzelkäufe in der Geschichte des Marktes. Gleichzeitig beendeten Spot-Bitcoin-ETFs eine zehntägige Abflussserie mit Zuflüssen von 221,7 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Der Bitcoin-Kurs handelt aktuell nahe 62.800 Dollar, nachdem er am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief unter 58.000 Dollar gefallen war. Die Erholung wirft die Frage auf, ob der Boden bereits erreicht ist oder ob es sich nur um eine technische Gegenbewegung handelt. Diese Bitcoin Prognose untersucht die ETF-Daten, die Whale-Akkumulation und die technischen Niveaus, die über die Richtung im Juli entscheiden. Der Juni schloss als schlimmster ETF-Monat seit dem Start der Produkte mit Abflüssen von rund 4 Milliarden Dollar. Die Fed-Sitzung am 29. Juli wird zum entscheidenden Katalysator für die nächste große Bewegung. Dieser Artikel analysiert die Daten und stellt ein Presale-Projekt vor, das bereits funktionierende Produkte liefert. Die Frage ist, ob die Wende bei den ETF-Zuflüssen den Anfang einer breiteren Erholung markiert.

Bitcoin Prognose: ETF-Zuflüsse und Whale-Akkumulation deuten auf mögliche Trendwende

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 3. Juli Zuflüsse von 221,7 Millionen Dollar und beendeten damit eine zehntägige Abflussserie, die insgesamt 2,73 Milliarden Dollar aus den Fonds gezogen hatte. Laut CoinDesk war dies der größte Tageszufluss seit zwei Monaten und ein erstes Signal dafür, dass der institutionelle Verkaufsdruck nachlässt. Fidelitys FBTC führte die Sitzung mit 166 Millionen Dollar an, was drei Viertel des gesamten Tageszuflusses ausmachte. BlackRocks IBIT, der größte Bitcoin-ETF, verzeichnete dagegen am selben Tag einen Abfluss von 40,4 Millionen Dollar. Trotz der Tagesumkehr bleiben die kumulierten Nettoabflüsse für 2026 bei rund 5,4 Milliarden Dollar, und Analysten betonen, dass ein nachhaltiger Zuflusstrend nötig ist, um eine dauerhafte Erholung zu bestätigen.

Die Zuflüsse kamen zeitgleich mit einer massiven Whale-Akkumulation. Laut Yahoo Finance kauften Großinvestoren rund 270.000 BTC nahe der 59.000-Dollar-Marke, was Krypto-Kommentator Scott Melker als eine der größten Einzelakkumulationen in der Bitcoin-Geschichte bezeichnete. Er verglich das Muster direkt mit den Tiefpunkten während des COVID-Crashs und des FTX-Zusammenbruchs, die beide in den folgenden Monaten höhere Kurse nach sich zogen. Der durchschnittliche Einzahlungsbetrag auf Börsen verdoppelte sich von 1 BTC auf 2 BTC, was auf institutionelle Umschichtungen und nicht auf Panikverkäufe von Privatanlegern hindeutet.

Bitcoin handelt aktuell nahe 62.800 Dollar, nachdem er am 1. Juli auf ein 21-Monats-Tief unter 58.000 Dollar gefallen war. Der Widerstand liegt bei 63.800 Dollar, und ein nachhaltiger Durchbruch über dieses Niveau würde den Abwärtstrend brechen. Der Juni schloss als schlimmster ETF-Monat in der Geschichte der Produkte mit Abflüssen von rund 4 Milliarden Dollar, und Citi senkte die 12-Monats-Zuflussprognose auf null. Die Fed-Sitzung am 28. und 29. Juli unter Vorsitzendem Kevin Warsh wird die Bitcoin Prognose für die zweite Jahreshälfte maßgeblich bestimmen. Während Bitcoin gegen den Widerstand bei 63.800 Dollar kämpft, suchen einige Wallets nach frühphasigen Einstiegen, die das Renditemuster des letzten Zyklus wiederholen könnten.

Pepeto sammelt 10 Millionen Dollar im Presale mit funktionierender Börse und Cross-Chain-Bridge

Während die Bitcoin Prognose von ETF-Flüssen und Fed-Entscheidungen abhängt, zeigen Presale-Projekte mit funktionierenden Produkten, dass frühe Einstiege nicht auf Bestätigung warten müssen. Pepeto hat diesen Ansatz umgesetzt und liefert Werkzeuge, die vor dem Listing bereits funktionieren.

Pepeto hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar während des Presale eingesammelt, und dieses Kapital floss, weil das Projekt zuerst gebaut und dann zum Kauf eingeladen hat. Von einem bestätigten Pepe-Mitgründer aufgebaut, bietet Pepeto Inhabern Zugang zu PepetoSwap, einer gebührenfreien Börse, die darauf ausgelegt ist, die Gebühren zu beseitigen, die auf jeder anderen Handelsplattform die Rendite schmälern. Eine Cross-Chain-Bridge ergänzt die Börse und gibt Inhabern die Möglichkeit, Token über verschiedene Netzwerke hinweg zu verschieben, wobei die bei anderen Anbietern üblichen Kosten und Wartezeiten entfallen.

Im Vergleich zu anderen Presales, die versuchen, eine Roadmap statt eines funktionierenden Produkts zu verkaufen, können Pepeto-Inhaber die Werkzeuge bereits jetzt nutzen. Wenn frisches ETF-Kapital zurück in den Kryptomarkt fließt, gewinnen die Projekte am meisten Aufmerksamkeit, die ihre Produkte bereits gebaut und die Nachfrage bewiesen haben. Pepeto wurde mit 420 Billionen Token erstellt, und das vollständige Contract-Audit durch SolidProof bestätigte die Integrität des Codes, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Der Risk-Scorer ergänzt eine weitere Ebene, indem er Inhabern Daten zur Token-Sicherheit liefert, bevor sie Kapital einsetzen.

Zum aktuellen Zeitpunkt spiegelt der Presale-Einstieg bei 0,0000001871 Dollar noch die Frühphasenbedingungen wider und nicht die volle Marktexposition, die das erwartete Binance-Listing mit sich bringen wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt jedes Werkzeug im laufenden Betrieb, und das ist der Unterschied zwischen einem Presale, der auf Versprechen basiert, und einem, der auf Produkten aufgebaut ist. Die Wallets, die über die Website vor dem Listing einsteigen, sichern sich den Einstieg, den spätere Käufer zu einem höheren Preis verfolgen werden.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt, dass institutionelles Kapital schneller zurückkehren kann als die meisten erwartet haben, und ein einzelner Zuflusstag nach zehn aufeinanderfolgenden Abflüssen ist genau so, wie Trendwenden beginnen. BTC muss noch beweisen, dass er über 63.800 Dollar halten kann, doch die Wallets, die in früheren Zyklen den Einstieg früh erkannten, teilen alle dieselbe Geschichte. DOGE-Inhaber, die den ersten Rücksetzer Anfang 2021 kauften, verwandelten wenige hundert Dollar in bemerkenswerte Renditen, indem sie einen Tag vor der Masse einstiegen. Im Presale-Fenster von Pepeto treffen ein geprüfter Smart Contract, ein funktionierender Marktplatz und ein erwartetes Binance-Listing aufeinander, und die verbleibende Zeit vor dem Listing entscheidet darüber, wer von dieser Ausgangslage profitiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeuten die neuesten ETF-Daten für die Bitcoin Prognose?

Bitcoin-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 221,7 Millionen Dollar und beendeten eine zehntägige Abflussserie. BTC handelt nahe 62.800 Dollar mit Widerstand bei 63.800 Dollar, und die Fed-Sitzung am 29. Juli wird die Richtung bestimmen.

Was bietet Pepeto im Vergleich zu Large-Cap-Kryptowährungen?

Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale eingesammelt und liefert funktionierende Werkzeuge wie PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge. Ein unabhängiges Audit durch SolidProof bestätigte die Sicherheit des gesamten Codes. Der Presale bietet Frühphasenpreise vor dem erwarteten Binance-Listing, und jedes Werkzeug kann direkt auf der offiziellen Pepeto-Website getestet werden.