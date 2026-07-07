Datum der Anmeldung:
06.07.2026
Aktenzeichen:
B3-74/26
Unternehmen:
radprax Krankenhaus Plettenberg GmbH, Plettenberg (Quartz Healthcare); Erwerb sämtlicher Anteile an der Radiologie und Nuklearmedizin Ostalb MVZ GmbH, Mutlangen
Produktmärkte:
MVZ für Radiologie, Nuklearmedizin, Radiologie, Strahlentherapie
06.07.2026
Aktenzeichen:
B3-74/26
Unternehmen:
radprax Krankenhaus Plettenberg GmbH, Plettenberg (Quartz Healthcare); Erwerb sämtlicher Anteile an der Radiologie und Nuklearmedizin Ostalb MVZ GmbH, Mutlangen
Produktmärkte:
MVZ für Radiologie, Nuklearmedizin, Radiologie, Strahlentherapie
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