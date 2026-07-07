Datum der Anmeldung:
02.07.2026
Aktenzeichen:
B1-101/26
Unternehmen:
Bencis VII Coöperatief U.A., Amsterdam (Niederlande) /Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der und Alleinkontrolle über die Kodiak GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Ingenieurberatungsdienstleistungen
02.07.2026
Aktenzeichen:
B1-101/26
Unternehmen:
Bencis VII Coöperatief U.A., Amsterdam (Niederlande) /Mittelbarer Erwerb von Anteilen an der und Alleinkontrolle über die Kodiak GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Ingenieurberatungsdienstleistungen
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