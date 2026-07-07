Datum der Anmeldung:
01.07.2026
Aktenzeichen:
B1-99/26
Unternehmen:
Immobilientransaktion der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz, mit der Mayer Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
01.07.2026
Aktenzeichen:
B1-99/26
Unternehmen:
Immobilientransaktion der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz, mit der Mayer Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
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