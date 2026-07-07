Datum der Anmeldung:
30.06.2026
Aktenzeichen:
B1-98/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle (Niederlande)/Erwerb aller Anteile an der sowie alleiniger Kontrolle über die EFS Haustechnik ElektroFriedrichSanitär GmbH, Kassel
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
30.06.2026
Aktenzeichen:
B1-98/26
Unternehmen:
VDK Groep B.V., Zwolle (Niederlande)/Erwerb aller Anteile an der sowie alleiniger Kontrolle über die EFS Haustechnik ElektroFriedrichSanitär GmbH, Kassel
Produktmärkte:
Technische Gebäudeausrüstung
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