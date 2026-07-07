Datum der Anmeldung:
30.06.2026
Aktenzeichen:
B7-52/26
Unternehmen:
Montagu Private Equity LLP, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über BMC Helix, Inc., Wilmington (USA)
Produktmärkte:
IT Operations Management (ITOM), IT Service Management Lösungen, ITOM-Software, Monitoring und Operations Management
30.06.2026
Aktenzeichen:
B7-52/26
Unternehmen:
Montagu Private Equity LLP, London (GBR); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über BMC Helix, Inc., Wilmington (USA)
Produktmärkte:
IT Operations Management (ITOM), IT Service Management Lösungen, ITOM-Software, Monitoring und Operations Management
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