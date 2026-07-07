© Foto: OpenAIProxima Fusion sammelt 411 Millionen Euro ein. Google und RWE setzen auf Europas erste kommerzielle Kernfusion.Das Start-up-Unternehmen Proxima Fusion, das sich mit magnetischer Fusion beschäftigt, hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde 411 Millionen Euro (469,69 Millionen US-Dollar) von Investoren wie Alphabets Google und dem deutschen Energiekonzern RWE eingesammelt, teilte das Münchner Start-up am Dienstag mit. Francesco Sciortino, CEO von Proxima Fusion, sagte in einer Erklärung: "Die Finanzierung von Proxima beweist, dass Europa nicht nur bahnbrechende Technologien entwickeln, sondern auch global wettbewerbsfähige Unternehmen darum herum aufbauen kann." Die Finanzierungsrunde wurde von …
Enthaltene Werte: US02079K3059,DE0007037129Den vollständigen Artikel lesen
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