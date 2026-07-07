Vor der Küste Omans, in der Straße von Hormus, hat der Iran Heute einen Tanker mit Raketen beschossen. Das britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) bestätigte, dass das Schiff in Brand geriet, nachdem es von einem Geschoss getroffen worden war und beruf sich dabei auf die Aussagen der Besatzung. Der Iran räumte den Angriff ein und erklärte über sein Staatsfernsehen, die Besatzung habe Warnungen ignoriert. Revolutionsgarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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