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AUTODOC beabsichtigt, ein vorrangig besichertes Darlehen (Term Loan B) aufzunehmen
Europas führender Online-Autoteilehändler plant, seine Kapitalstruktur zu optimieren und die Aktionärsstruktur zu straffen
Berlin, 07 July 2026 - AUTODOC, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, gab heute seine Absicht bekannt, eine vorrangig besicherte Term-Loan-B-Fazilität mit einem Gesamtnennbetrag von 530.000.000€ (die "Fazilität") aufzunehmen, die von der Citibank, N.A., London Branch, und der Deutschen Bank Aktiengesellschaft arrangiert wurde. Strukturell wurde die Autodoc Holding SE als emittierende Gesellschaft über der Autodoc SE gegründet. Die Autodoc Holding SE erhielt die oben genannten Ratings und beabsichtigt, die Fazilität in Anspruch zu nehmen.
Die Autodoc Holding SE beabsichtigt, die Erlöse aus der Fazilität zur Finanzierung des Rückkaufs der von Apollos Hybrid Value-Fonds gehaltenen Aktien des Unternehmens und zur Begleichung der damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.
Nachdem das Unternehmen bedeutende operative und finanzielle Meilensteine erreicht hat, hat es sich entschlossen, diesen Schritt im Rahmen einer umfassenderen Optimierung der Kapitalstruktur zu unternehmen und damit seine Aktionärsbasis zu festigen, während es in die nächste Phase seiner Wachstumsstrategie eintritt.
Aktienrückkauf
Apollo hat im April 2024 über seine Hybrid Value-Fonds im Rahmen einer Pre-IPO-Investition eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC erworben. Mit der Partnerschaft mit Apollo suchte AUTODOC einen führenden institutionellen Partner, der das Unternehmen dabei unterstützt, seine internen Prozesse und das Berichtswesen, die operative Skalierbarkeit sowie die Unternehmensführung im Vorfeld eines möglichen zukünftigen Börsengangs zu validieren und zu optimieren. Das Unternehmen hat seitdem seine Vorbereitungsziele erreicht und setzt seinen Weg des profitablen Wachstums fort. AUTODOC wird einen Börsengang in Zukunft erneut in Betracht ziehen, abhängig von den allgemeinen Marktbedingungen und der Akzeptanz.
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07.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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