Das Ringen um die KI-Vorherrschaft zwischen den USA und China geht in eine neue Runde. Claude-Anbieter Anthropic hat über eine versteckte Tracking-Funktion versucht, Nutzer:innen in China zu identifizieren. Datenschützer:innen sind alarmiert. In seinen AGB untersagt Anthropic chinesischen Firmen die Nutzung seiner Coding-KI Claude Code. Die US-Firma wirft Konzernen wie Alibaba seit Monaten vor, ihre KI-Modelle für sogenannte Destillation zu nutzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n