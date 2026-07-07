Samsung verdient derzeit fast alles mit Speicherchips für K.I.-Rechenzentren. Das macht die Aktie stark, aber auch anfällig. Für das zweite Quartal stellt der Konzern 171 Billionen Won Umsatz und 89,4 Billionen Won operativen Gewinn in Aussicht. Das wäre ein außergewöhnlich hohes Margenniveau. Trotzdem fiel die Aktie, weil Investoren nicht am Boom zweifeln, sondern an seiner Haltbarkeit: Speicherchips bleiben ein zyklisches Geschäft, und in solchen Zyklen kippen die Margen meist früher als die Umsätze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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