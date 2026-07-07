© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaDie Aktie war einer der großen DAX-Gewinner. Jetzt kommt Barclays mit der kalten Dusche: Der Markt könnte schon zu viel Zukunft eingepreist haben.Siemens Energy ist am Dienstag ans DAX-Ende gerutscht. Die Aktie verlor rund 7 Prozent, nachdem Barclays den Titel trotz eines höheren Kursziels abgestuft hatte. Die britische Investmentbank hob ihr Ziel zwar von 110 auf 130 Euro an, senkte die Einstufung aber von "Equal Weight" auf "Underweight". Für Anleger ist das ein ungewöhnlich hartes Signal: Barclays traut dem Unternehmen operativ weiter mehr zu, hält die Aktie nach der starken Rallye aber für zu teuer. Analyst Vlad Sergievskii begründet die Abstufung vor allem mit der Bewertung. Die Aktie …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,DE000ENER6Y0Den vollständigen Artikel lesen
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