Der US-Elektroautobauer hat im Juni in Deutschland insgesamt 6023 Fahrzeuge des Typs Model Y verkauft (Marktanteil 7,2 %) und damit erstmals seit März wieder den Spitzenplatz bei den meistverkauften Elektromodellen übernommen. In den beiden Vormonaten hatten jeweils VW-Modelle die Liste angeführt. Nach einem massiven Einbruch 2025 bleibt der Tesla-Absatz damit in diesem Jahr weiter auf Erholungskurs. Elon Musk hatte deshalb jüngst angekündigt, die Produktion im deutschen Tesla-Werk in Grünheide auf wöchentlich 7500 Autos hochzufahren.
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